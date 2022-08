Ufficiale il robot aspirapolvere smart Neato D800 attento alla privacy

Ascolta questo articolo

Il periodo dell’IFA di Berlino deve portar bene alla californiana Neato Robotitcs che, dopo il modello D10 del 2020, a poco meno di due anni di distanza da allora, ne ha annunciato il diretto successore, in veste di nuovo robot aspirapolvere Neato D800. presto in commercio nella sola colorazione “marrone espresso” per la cifra di 399 euro, rispetto al cui listino ufficiale Amazon si è portata avanti, mettendolo già in vendita a poco più (410 euro).

Il nuovo robot pulente Neato D800 (3.67 kg) deve le sue singolari dimensioni (32.29 x 33.59 x 10.13 cm) al suo fattore di forma a D, che lo rende ideale, tramite la sua spazzola laterale (abbinata a quella a spirale combinata da 28 cm), nel pulire alla perfezione gli angoli.

Secondo quanto emerso in sede di comunicato, il nuovo automa, atto a sollevare gli umani dallo stressi di piccole routine come la pulizia dei pavimenti, adopera la tecnologia di navigazione proprietaria LaserSmart, che gli permette di passare in modo preciso sotto i mobili, e di muoversi anche al buio, mentre la mappatura è affidata alla discreta (stante l’assenza di fotocamere) tecnologia dei sensori LIDAR (acronimo di light detection e ranging).

Tecnicamente, il nuovo Neato D800 si avvale di un filtro E11, raccogliendo lo sporco in un serbatoio da 0.7 litri. Per il controllo del robot aspirapolvere Neato D800, il brand ha messo a disposizione, una volta connesso il prodotto in Wi-Fi, i controlli vocali via Assistant (by Google) e Alexa (by Amazon): nel caso ci si trovi fuori casa, da remoto si potrà controllare il robot e programmarne la pulizia, senza la paura di eventuali cadute (grazie ai sensori anti-caduta), avvalendosi della companion app mobile MyNeato.

L’autonomia, erogata dalla batteria da 2.100 mAh, è di 90-100 minuti, capaci di coprire circa 60 metri quadrati, superati i quali il Neato D800 va a caricarsi rapidamente (Quick Boost) alla stazione preposta, per poi riprendere da dove interrottosi.