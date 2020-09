IFA 2020: proposte di domotica da TCL, BISSELL, Neato ed LG

Alla singolare versione d IFA 2020 di quest’anno, per lo più riservata alla stampa, con tanti eventi in streaming o virtuali, non è mancata l’attenzione alla smartizzazione della casa, onde avere un valido supporto nelle routine quotidiane, magari grazie ai prodotti presentati da TCL, BISELL, Neato Robotics, ed LG.

Dalla cinese TCL arrivano condizionatori, lavatrici, e frigoriferi smart. Nel segmento dei condizionatori, previsti per l’Europa nel Q4 dell’anno, assieme al modello portatile NZ, dotato di filtro HEPA e funzionamento silenzioso (5 decibel), con certificazione A++ e collegamento Wi-Fi, spiccano i modelli Ocarina e T-Smart. Questi ultimi, facili da manutenere e pulire grazie al design 3E (Ocarina), una volta connessi al Wi-Fi si controllano con i comandi vocali per Assistant e Alexa, ma anche via app TCL Home: di base, sono efficienti, riuscendo a raggiungere prima la temperatura desiderata grazie all’AI Inverter, e non fastidiosi, visto che in modalità Gentle Breeze, emettono l’aria come una brezza mattutina, attraverso 18 alette verticali con 1.422 micro-fori ma, in più, riescono anche ad emettere aria salubre impostando il programma, a 56°, di disintossicazione rapida, che elimina la maggior parte degli agenti inquinanti e dei germi.

Nel 2021, invece, arriverà nel Vecchio Continente la lavatrice Serie X, con touchscreen XL: il modello in questione, con motore efficientato Inverter BLDC, sarà a doppio caricamento, potendo dedicare il cesto anteriore ai carichi normali e quello superiore a quelli straordinari, facendoli operare singolarmente o in contemporanea. Tra i programmi controllabili anche in remoto, via app TCL Home e Wi-Fi, con tanto di setting (es. durata) di quelli più adatti ai vari tessuti, non mancano quelli ad alta temperatura, a scopo igienizzante.

In tema di frigoriferi, nel Q4 2020 arriverà il modello, con Dual Inverter e mantenimento della freschezza degli alimenti via tecnologia TCL AAT, RP503: nel 2021, poi, sarà la volta anche della Serie C. Nel caso specifico, sempre controllabili da remoto via app TCL Home e internet, ma anche in presenza con i comandi vocali, si tratta di modelli, con tecnologia elimina odori via ioni di ossigeno negativi, con un grande display sul quale prendere nota di ciò che interessa od occorre, ma anche dal quale consultare la temperatura interna del frigo (via sensori), senza dimenticare la possibilità di visionare le ricette, ricevendone di salutistiche e calibrate sul proprio stato di salute, dopo essere stati riconosciuti dalla scansione del volto e monitorati tramite sensore per le impronte.

L’americana BISSELL, tra vari prodotti portati a Berlino, si è concentrata molto sul robot aspirapolvere e lavapavimenti SpinWave Robot, ovviamente controllabile da remoto. Secondo l’azienda, si tratta di un potente (1500 Pa di aspirazione) automa pulente ad alta efficienza, visto che prima di tornare alla base di ricarica, con un pieno energetico in 133 minuti pulisce 55 mq di ambiente domestico, muovendosi da solo grazie al giroscopio. Particolarmente smart, il robot di BISELL, riconosciuto un tratto particolarmente bisognoso di pulizia, vi attiva la modalità SPOT (ruotando con le testine pulenti sul punto scelto) mentre, passando su un tappeto, disattiva la modalità di lavaggio (Wet Cleaning).

Sempre dagli USA, e precisamente dalla California, arrivano (in autunno) i nuovi robot pulenti di Neato Robotics, con fattore di forma a D. Il D10 (33 x 34 x 10cm, per 3.7 kg), con una batteria da 6.200mAh, caricabile da 3 a 5 ore, opera in media per 150 minuti, potendo andare oltre (modalità ECO) o meno (modalità Turbo) tale range. Grazie ai filtri TrueHepa cattura la quasi totalità (99.97%) delle microparticelle (0.3 micron) ma, in Pet Mode, può concentrarsi sul raccogliere i peli degli amici quattrozampe: si muove tramite il radar laser LIDAR, che permette una precisa mappatura domestica, e vien controllato e gestito, in quanto provvisto di Wi-Fi e Bluetooth, dall’app MyNeato. D9 condivide diverse specifiche col modello top, come dimensioni, connettività, app, mappatura LaserSmart via Lidar, ma opera per 120 minuti (stante la batteria da 4.200 mAh) e dispone di un filtro HEPA E11 (99.5% di microparticelle catturate). Anche in questo caso, nel modello D8, la differenza rispetto all’esemplare di riferimento avviene per filtro HEPA (E11) e durata, qui da 90 minuti, in virtù della batteria, da 2.100 mAh.

La sudcoreana LG, che ha permesso un tour virtuale al suo stand (dalla pagina lg.com/global/exhibition/main.jsp), ha proposto il suo ecosistema domotico smart ThinQ Home, alternativo a Google Home e Apple HomeKit, basato su uno specchio smart denominato LG ThinQ Home Concierge: il nuovo hub, di cui non son note le note di distribuzione, né se abbia un filtro anti-ditate, da acceso consente l’accesso ai vari dispositivi compatibili presenti in casa, con possibilità di gestirli o semplicemente di tenerne sotto controllo i principali parametri, compresi quelli del consumo energetico.