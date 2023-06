Ufficiale il Redmi Book 15E, un portatile aziendale di qualità a basso costo

Redmi, il sub brand di Xiaomi, ha recentemente lanciato in Cina il suo primo portatile dedicato al mercato aziendale: il Redmi Book 15E. Si tratta di un dispositivo che combina un design elegante (spessore di 18,9 mm e un peso di 1,8 kg, rendendolo facile da trasportare e leggero) con una potente configurazione hardware e un sistema operativo Windows 11 preinstallato. Vediamo insieme le principali caratteristiche e il prezzo di questo nuovo prodotto.

Il Redmi Book 15E ha un chipset mobile di alto livello, che arriva fino a un Intel Core i7 H35. Questa CPU ha una cache di 12 MB suddivisa in tre livelli e una frequenza massima di 5,0 GHz in modalità turbo, assicurando una soluzione veloce e fluida dei problemi. In più, il portatile ha 16 GB di RAM DDR4 molto veloce e un SSD M.2 da 512 GB, offrendo un’esperienza di lavoro efficiente e stabile. Per lo schermo, il Redmi Book 15E ha un LCD opaco da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 × 1080 pixel).

Lo schermo supporta il DC dimming, che elimina lo sfarfallio a bassa luminosità, proteggendo la vista degli utenti. Il rapporto schermo è del 16:9, ideale per la visualizzazione di documenti e presentazioni. Lo schermo ha anche una luminosità di 220 nits e una gamma di colori NTSC al 45%, garantendo una buona qualità dell’immagine.

Il Redmi Book 15E ha anche una batteria da 46 Wh, che assicura oltre 10 ore di autonomia. Il portatile supporta anche la ricarica rapida, che permette di raggiungere il 50% della carica in soli 33 minuti. Inoltre, il portatile ha un alimentatore da 65 W, che può essere utilizzato anche per caricare altri dispositivi tramite la porta USB Type-C.

Il portatile ha anche una serie di interfacce complete per soddisfare le diverse esigenze degli utenti aziendali. Il Redmi Book 15E ha due porte USB 3.2 Gen 1, una porta USB 3.2 Gen 2, una porta USB 2.0, una porta HDMI 1.4, una porta LAN RJ45, uno slot per schede SD, un jack per cuffie e microfono e un supporto per il lucchetto Kensington per la sicurezza. Il portatile supporta anche il Wi-Fi 4 e il Bluetooth 5.2, garantendo una buona connettività wireless. Il portatile ha anche una fotocamera frontale da 720P, due altoparlanti da 2 W con tuning DTS e un touchpad di grandi dimensioni, che facilitano le operazioni. Infine, il Redmi Book 15E viene fornito con Windows 11 Home preinstallato, il sistema operativo di Microsoft che offre una maggiore sicurezza, produttività e creatività. Il portatile include anche l’assistente vocale XiaoAI, che permette agli utenti di aprire applicazioni, regolare il volume e trovare file tramite comandi vocali o gesti.

Il Redmi Book 15E è disponibile in due versioni: la versione con chipset Intel Core i5-11320H, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD ha un prezzo di partenza di 2.899 yuan (circa 375 euro), mentre la versione con chipset Intel Core i7-11390H, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD ha un prezzo di partenza di 3.299 yuan (circa 427 euro) Si tratta di un prezzo molto competitivo per un portatile aziendale con prestazioni elevate e una buona qualità costruttiva. Il Redmi Book 15E è già disponibile sulla piattaforma di acquisto aziendale di Xiaomi Mall, ma non si sa ancora se arriverà anche in altri mercati.