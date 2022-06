Ufficiale il nuovo ebook reader PocketBook Era con speaker integrati

Ascolta questo articolo

Dopo aver chiuso l’anno con un ebook reader adatto ai regali natalizi, il brand ucraino (acquartierato in Svizzera) noto come PocketBook ha annunciato un nuovo e-reader, il PocketBook Era, prezzato negli USA (su GoodReader) a 199.99 dollari per la versione Stardust Silver con 16 GB di storage, e a 249.99 dollari per la variante in Sunset Copper da 64 GB.

Rispetto agli altri modelli del brand, con angoli inferiori arrotondati e i pulsanti di controllo e giro-pagina (quando non si usa il touch) posti nel bordo inferiore, il PocketBook Era – dimensionato a 134.3 x 155 x 7.8 mm per 228 grammi – mette i pulsanti a destra, su un margine, con angoli un po’ tagliati, comodo per l’impugnatura. Il vetro protettivo del display, con una protezione del tipo antigraffio, è a filo con la cornice circostante.

Sotto di esso si cela un pannello da 7 pollici risoluto a 1264×1680 pixel (300 PPI) affidato alla migliorata tecnologia (+ 15% contrasto, + 20% tempi di risposta del touch) E Ink Carta 1200. Grazie alla funzione SMARTlight. sarà possibile migliorare la lettura nelle ore serali, regolando la temperatura e la luminosità del colore.

Rispetto alla maggior parte dei rivali, anche blasonati, il PocketBook Era non supporta solo l’ascolto di audiolibri e podcast da cuffie e speaker tramite il Bluetooth 5.1, ma integra anche degli altoparlanti propri: grazie a questi ultimi, tra le altre cose, l’utente potrà farsi leggere (in ragione della presente sintesi vocale dalla voce naturale) un libro in una delle 26 lingue coperte. Il suo corpo, impermeabile secondo il grado IPX8 (sino a 2 metri di immersione in acqua per 60 minuti), in modo da poterlo usare anche in piscina, in vasca o sulla spiaggia, custodisce un processore da 1 GHz coadiuvato da 1 GB di RAM. L’autonomia, erogata dalla batteria da 1.700 mAh, è di circa 4 settimane di lettura.

Equipaggiato con un firmware a base Linux, il PocketBook Era supporta 29 formati di file (19 per gli ebook, 6 per i file d’immagine, 4 per l’audio), caricabili tramite la porta microUSB Type-C, o acquistati dal Pocketbook Bookstore.