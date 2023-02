Ufficiale il nuovo e migliorato drone entry level DJI MINI 2 SE

Ascolta questo articolo

DJI, brand cinese leader nella dronistica consumer, ha annunciato un’evoluzione del suo entry lecel DJI Mini 2, ora in seconda edizione, con maggiore distanza raggiungibile in trasmissione, incrementata autonomia e un nuovo controller.

Il drone DJI Mini 2 SE somiglia molto al predecessore e, come quest’ultimo, rimane sotto i 250 grammi (249 per la precisione), il che gli consente d’essere guidato senza patentino, anche se va sempre condotto a vista, e occorrono sia la registrazione sul sito d-flight che la congrua assicurazione del velivolo. A bordo monta un sensore CMOS da 1/2.3 pollici, stabilizzato meccanicamente a 3 assi, capace di catturare foto a 12 megapixel di risoluzione e video in 2.7K HD, col beneficio ulteriore dello zoom digitale 4x.

Per rendere le realizzazioni più creative, ci sono le modalità Panorama e QuickShots. Il drone DJI Mini 2 SE al posto del sistema di trasmissione Enhanced Wi-Fi del precessore che limitava nella Comunità Europea la distanza a 2 km, grazie al sistema DJI O2 può arrivare a 6 km in condizioni ideali, con la frequenza 5,8 GHz che, nel mercato USA, permette di spingersi sino a 10 km.

Sempre in ottica di navigazione, sono presenti funzioni comode come il decollo e l’atterraggio con un tocco, il ritorno automatico, all’insegna di un prodotto che è accreditato con una resistenza al vento di livello 5, in grado di stazionare stabilmente sotto venti sino a 10,7 m/s. Il miglioramento sulla batteria è invero marginale visto che, a fronte dei precedenti 30 minuti, ora si arriva a 31 minuti di autonomia. Per la gestione, entra in gioco il nuovo controller DJI RC-N1.

L’acquisto del drone in Italia sarà possibile dal 22 Marzo al prezzo di 389 euro, o di 529 optando per il Fly More Combo, che mette a disposizione, assieme al drone, una borsa a tracolla per un comodo trasporto, due pile di scorta, il modulo per la ricarica rapida, ed eliche di ricambio.