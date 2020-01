Ubon SP-135: ecco lo smart speaker all-in-one low cost

Poco prima di Natale, quindi con perfetto tempismo per i relativi regali, il produttore indiano Ubon ufficializzò uno sportwatch in stile cupertiniano, molto simile alla Nike version dell’Apple Watch, con GPS integrato: ora, in vista di San Valentino, sempre dal quartier generale di Nuova Delhi arriva uno smart speaker all-in-one, rappresentato dall’Ubon SP-135, che va incontro alle esigenze dell’utente moderno, spesso in movimento, di disporre di una tecnologia che abbia grande autonomia, notevole versatilità nelle destinazioni d’uso e, dulcis in fundo, ingombri contenuti.

Lo smart speaker Ubon SP-135, prezzato a poco meno di 32 euro (2.499 rupie), ha una forma tubolare, facile da tenere in mano, sia per dimensioni, che per la texture, allestita nelle colorazioni verde o celestino, del tessuto messo a protezione degli speaker interni, capaci – a detta dell’azienda – di garantire bassi molto potenti all’insegna di sonorità comunque alquanto cristalline.

Le fonti sonore, concretizzabili nel ricorso a un computer, a un tablet, a uno smartphone, o al proprio impianto stereo, vengono collegate senza fili, grazie alla dotazione del Bluetooth 5.0, idoneo a offrire connessioni stabili, a bassa latenza, sino a 10 metri di distanza.

La funzionalità da smart speaker, in ogni caso, è solo una di quelle celate dal nuovo Ubon SP-135: il gadget asiatico, infatti, pur non avvalendosi di un corpo molto spesso, dispone di una batteria da ben 2.000 mAh, capace di mettere 15 ore di autonomia a disposizione tanto della sua feature da altoparlante portable, quanto dello smartphone eventualmente rimasto a secco di energia.

Ovviamente, le sorprese non si esauriscono qui: l’Ubon SP-135, infine, integra anche un modulo torcia, utile nelle zone scarsamente illuminate (o anche come flash aggiuntivo per il proprio telefono) e, in più, un’asta estendibile, in stile selfie stick, con l’adattatore finale per smartphone (supportati sino a 5.7 pollici di diagonale) capace di ruotare di 360°.