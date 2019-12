Ubon SW-11, ecco lo smartwatch sportivo economico con GPS di serie

Indubbiamente, gli smartwatch, col passare del tempo, hanno acquisito sempre più funzionalità, riportando in auge il formato dell’orologio pensionato dagli smartphone quanto a consultazione della sola ora: tutto ciò, però, a un prezzo che, solitamente, per i prodotti più completi, non è molto accessibile. L’indiana Ubon, con sede a Nuova Delhi, ufficializzando il nuovo SW-11 ha inteso mettere in discussione tale assunto.

L’Ubon SW-11 ha un corpo metallico certificato IP65 contro acqua e polvere, in stile Apple Watch Nike+, allestito nella colorazione verde e compatibile con i due cinturini (bucherellati per una migliore traspirazione della pelle) presenti in confezione: il display sovrastante, un pannellino LCD IPS da 1.3 pollici, risoluto a 240 x 240 pixel, ben leggibile alla luce del sole, è a colori, e permette di scegliere, in quanto dotato di un’area sensibile al tocco, le app preinstallate di cui avvalersi, con riferimento al timer, alla bussola, agli allarmi, alle previsioni del meteo, etc.

Connesso allo smartphone via Bluetooth, grazie all’app Wearfit, permette di settare la ricezione delle notifiche da app famose, come Skype, Facebook e WhatsApp, oltre che di ricevere quelle dei messaggini e delle chiamate.

Più sul versante fitness, l’Ubon SW-11, equipaggiato con un GPS (A-GPS) proprio, permette di tenere sott’occhio le calorie bruciate, le distanze percorse, la qualità del sonno (profondo, leggero, e risvegli), il feedback cardiaco (fornito dal cardiofrequenzimetro ottico), il raggiungimento degli obiettivi fissati, i parametri (es. andatura, ritmo, lunghezza del passo, etc) di diversi attività sportive (es. trekking, corsa, ciclismo), e gli avvisi anti-sedentarietà.

All’interno della foggia squadrata dell’Ubon SW-11 è presente una batteria, da 150 mAh, caricabile via USB in 2/3 ore circa prima di erogare un’autonomia di 7 giorni in stand-by, ridotti a 3 di funzionamento attivo. Proposto sul mercato con un prezzo ufficiale di 2.199 rupie (all’incirca 28 euro), stante l’esordio nel mercato indiano, l’Ubon SW-11 è comunque reperibile su diversi store, oltre a quello ufficiale, con un street price medio di 1.599 rupie (pressappoco 20 euro).