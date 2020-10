Tuxedo Book XUX7: ufficiale la workstation mobile Linux based per gamers e creativi

Specializzata in portatili a base Linux, la teutonica Tuxedo Computers ha ampliato il suo già corposo listino hardware, ultimamente comprensivo anche dell‘ultrabook Puse 14, della workstation mobile (si fa per dire, viste le dimensioni, pari a 399 x 319 x 43,5 mm, ed il peso, di 3.8 kg) Tuxedo Book XUX7 che, venduta a partire da 2.380 euro, raggiunge facilmente i circa 2.700 euro già con qualche piccolo upgrade.

Beneficiato dai processori Intel di 10a generazione, il laptop Tuxedo Book XUX7 consente un’ampia varietà di scelte elaborative, con chip Comet Lake i5, i7, ed i9, anche energeticamente risparmiosi (T), o ultrapotenti (K), col clou (+ 450 euro sull’allestimento base) che è rappresentato i9-10900K, un decacore da 20 threads, che il consumo energetico di 125 watt permette di spingersi sino a 5.3 GHz massimi di clock frequency. Nell’ambito delle schede grafiche, l’utente potrà orientarsi tra 3 soluzioni Nvidia GeForce, sempre accomunate da 8 GB di memoria (GDDR6) dedicata e con architettura Turing, nello specifico rappresentate dalle RTX 2070 Refresh, RTX 2070 SUPER, ed RTX 2080 SUPER.

Estremamente customizzabile, il notebook Tuxedo Book XUX7 si conferma tale anche per quanto riguarda le memorie. La RAM può oscillare da 8 a 128 GB, con 2.666 o 3.200 MHZ, di marca Samsung o Kingston mentre, per lo storage, segmento in cui è disponibile anche l’opzione “barebone” senza hard disk, l’ampia spaziosità volumetrica del terminale consente di montare anche 4 SSD, comprensivi di quello base, un M.2 Samsung da 250 GB.

La possibilità di scegliere, per il display LCD IPS da 17.3 pollici, tra un FullHD da 240 Hz e un 4K a 60 Hz (con 100% sulla scala colore Adobe RGB) prevede che, sulla propria scrivania, l’utente possa utilizzarlo prevalentemente per il gaming o anche per le mansioni da creatività multimediale.

Non mancano, ovviamente, diverse porte e connettività, tra cui un lettore di schede SD, un combo jack per cuffie e microfono, diverse USB 3.2 (anche Type-C), una Gigabit LAN e, per collegare 4 display in contemporanea, una Thunderbolt 3, una HDMI 2.0, e due mini DisplayPort 1.4. Cattive notizie, però, giungono dall’ambito dell’autonomia del notebook Tuxedo Book XUX7, animato dalle versioni a lungo supporto di Ubuntu 20.04 o TUXEDO_OS 20.04, affidata a una corposa batteria da 97 Wh, che arriva a 6 ore solo in stand-by, per poi attestarsi sulle 4 ore di lavoro d’ufficio nel caso si tenga la luminosità a 150 nits ed il Wi-Fi acceso.