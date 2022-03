Trust annuncia le cuffie da gaming Trust GXT 391 Thian attente all’ambiente

Trust, brand specializzato nell’accessoristica hi-tech, ha annunciato, dal suo quartier generale nei Paesi Bassi, la commercializzazione, con acquisto già possibile anche in Italia, del suo primo paio di cuffie “eco friendly” per il gaming, le Trust GXT 391 Thian, eredi delle GXT 433 Pylo del Gennaio 2021.

Da sempre impegnato sul fronte della sostenibilità, il marchio in questione ha ottenuto la certificazione Clevergreen per le nuove cuffie Trust GXT 391 Thian grazie alla riduzione dell’impiego di materie prime vergini e al contenimento delle emissioni inquinanti: tale risultato è stato possibile sin dalla confezione del prodotto, che – evitando l’uso di schiume e plastiche – utilizza fibre di legno riciclate e certificate FSC, mentre l’headset stesso adopera per l’85% plastica di riciclo e, nell’offrire sino a 13 ore di funzionamento, fa affidamento non sulle classiche pile usa e getta, ma su una batteria ricaricabile agli ioni di litio.

Ecologia a parte, le cuffie over-ear Trust GXT 391 Thian (18.9 x 8 x 15.9 cm) risultano essere anche piuttosto comode, grazie a un peso di appena 197 grammi, con l’archetto che va a contatto col capo tramite uno strato a rete traspirante mentre i padiglioni aderiscono alle orecchie avvalendosi di una finta pelle (leatherette).

All’interno delle due unità di emissione delle succitate cuffie over-ear Trust GXT 391 Thian, un suono avvolgente viene erogato dai due driver dimensionati a 40 mm di diametro, laddove la comunicazione vocale in cha viene affidata a un microfono a scomparsa con filtro pop anti-rumore, meccanismo ruotabile, e pulsante di ammutamento on-ear (qualora non fosse necessario farsi sentire), posto assieme al comando per il controllo del volume.

Di base, le cuffie Trust GXT 391 Thian sono ibride, e quindi possono essere utilizzate o connesse fisicamente via cavo da 1.2 metri, o in wireless (con frequenza da 5.8 GHz) tramite l’annesso dongle USB: ciò le conferisce un’estrema compatibilità, che ne consente l’uso con PC e consolle (Playstation 4 e 5 di Sony). Fresche di annuncio, l’acquisto delle cuffie GXT 391 Thian di Trust può essere portato a termine tramite il profilo ufficiale del brand su Amazon, ove risultano listate al prezzo di 69.99 euro.