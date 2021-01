GXT 433 Pylo: ufficiali le cuffie over ear multipiattaforma di Trust

Con la perdurante emergenza in corso, è sempre tanto il tempo che si trascorre in casa anche per l’intrattenimento, con la conseguenza che è il gaming cresce e, con esso, gli accessori adatti a supportarlo all’ennesima potenza: tra questi, si è da poco aggiunto il nuovo paio di cuffie multipiattaforma GXT 433 Pylo dell’olandese Trust, esperta (da 38 anni) nel ramo degli accessori e delle periferiche, per computer e non solo.

Le cuffie GXT 433 Pylo sono innanzitutto comode, grazie all’archetto in metallo inserito all’interno di una guida estensibile, per adattarsi a qualsivoglia giocatore: la parte interna superiore presenta un cuscinetto in pelle vegana, imbottito di una schiuma poliuretanica apprezzata per il comfort in grado di regalare, il memory foam, presente anche nei padiglioni over-ear, sempre in eco-pelle, posti a chiudere alloggiamenti, isolati dai rumori esterni, al cui interno si celano driver da 50 mm, scelti per assicurare un vantaggio competitivo attraverso alti nitidi e bassi rombanti.

Sul lato destro, non removibile, pur in assenza di un filtro anti pop, è presente un microfono omnidirezionale, in grado di scorrere all’indietro per allinearsi alle cuffie, del tipo a condensatore e quindi ad elevata sensibilità, ideale per comunicare in modo forte e chiaro con i compagni del proprio team.

Per il controllo, le cuffie GXT 433 Pylo di Trust usano un telecomandino, posto sulla parte destra del cavo in nylon intrecciato (esteso 1 metro, per collegarsi a device mobili, notebook o consolle Nintendo Switch, Xbox e Playstation di vecchia e nuova generazione, o via estensione di un altro metro a computer Windows e Mac): nel caso specifico, i comandi previsti consentono di regolare il volume, come pure di disattivare prontamente il microfono.

Predisposti nelle colorazioni camo (camufflage) e nero (black), le cuffie GXT 433 Pylo di Trust possono essere già acquistate, nei negozi fisici e nello store ufficiale presso Amazon, al prezzo di 49,99 euro.