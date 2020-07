TrueConnect 2: RHA ci riprova, con auricolari true wireless migliorati

Dal quartier generale di Glasgow, gli scozzesi di RHA Technologies, noti per aver presentato nel 2019 la neckband RHA MA750 Wireless, hanno presentato un nuovo paio di auricolari true wireless, i TrueConnect 2, evoluzione del modello annunciato nel 2018, ma mai affermatosi completamente a causa di alcuni errori di gioventù (dovuti all’esordio del brand nella fattispecie di prodotto in questione).

Allestiti nelle colorazioni blu (Blue Navy) e nero, esteticamente i TrueConnect 2 somigliano molto ai predecessori: il materiale costitutivo, opaco, è ancora, piacevolmente, morbido al tocco (soft-touch), rendendone migliore il grip in mano. Un primo cambiamento avviene nel controlli degli stessi, non più fondati su pulsanti fisici, ma in veste di superfici touch, sulle quali i tocchi permettono di chiamare in causa Assistant/Alexa/Siri, rispondere o troncare le chiamate, avviare o mettere in pausa la musica, alzare o abbassare il volume.

L’interno dello chassis, ora impermeabile IP55 (contro polvere, sudore, e schizzi d’acqua), custodisce più potenti (ma anche ben bilanciati lato software) driver da 6 mm con 79 decibel di sensibilità, canonico range di frequenze supportate (20 – 20.000 Hz), impedenza a 100 Ohm: alla riduzione dei rumori, gli auricolari true wireless TrueConnect 2 concorrono mediante il design in-ear, i gommini siliconici in 3 misure differenti, e con i microfoni dual (uno per unità) che, rimossi i rumori di fondo, focalizzano l’attenzione sulla voce dell’utente.

Dotati di Bluetooth 5.0 con copertura sino a 15 metri, e codec SBC (manca l’aptX per l’audio loseless), i nuovi RHA TrueConnect 2 migliorano anche l’autonomia, in precedenza di 5 ore ed ora di 9.30 ore, aggiungendovi la ricarica rapida (3 ore extra dopo 15 minuti di carica, che si completa in 68 minuti).

La custodia, davvero originale col suo meccanismo di apertura (basta premerla da un lato perché da quello opposto sollevi un vassoio con gli auricolari), assicura 34.30 ore di autonomia (4 ricariche, per un totale di 44 ore), caricandosi via Type-C in 3 ore. L’acquisto degli auricolari TrueConnect 2 di RHA passa per l’e-commerce ufficiale del marchio scozzese, ove la landing page li propone, debitamente dotati di schede informative (con riferimento a 3 anni di garanzia internazionale), al prezzo (inferiore rispetto al primo modello) di 159.95 euro.