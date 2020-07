Tru5ive Pro: da Boult Audio gli auricolari true wireless smart e low cost

Col ritorno alle attività sportive all’aperto, sono sempre di più i brand che, di recente, stanno annunciando accessori ad hoc, come wearable per il tracking sportivo, o auricolari senza fili. In questa seconda categoria rientrano i nuovi ed impermeabili (certificati IPX7 per resistere a 1 metro di profondità per mezzora) Tru5ive Pro (2.799 rupie, circa 32.90 euro al cambio attuale) dell’indiana Boult Audio, già nota ed apprezzata per gli speaker wireless Boult Audio Vibe.

Gli auricolari true wireless Tru5ive Pro, leggeri (7.5 grammi a unità) e comodi, grazie ai gommini in silicone per un isolamento passivo dei rumori, ma anche per l‘archetto intercambiabile che li ancora al padiglione auricolare, montano il nuovo processore (32 MHz) QCC3020 di Qualcomm, che porta in dote il Bluetooth 5.0: quest’ultimo, oltre a coprire il join con lo smartphone sino a 10 metri, supporta il codec aptX, e permette (dual-mode), un pairing automatico ed istantaneo appena estratti dalla custodia.

La qualità sonora degli auricolari senza fili Tru5ive Pro di Boult Audio è curata mediante dei driver al neodimio, incaricati di presidiare i bassi, mentre un micro woofer partecipa a garantire un audio 3D, più pieno, attenzionando le alte e medie frequenze. Non manca un microfono che, in ragione della sua elevata sensibilità, può essere adoperato sia per assicurare nitide chiamate, che una perfetta ricezione dei comandi vocali inoltrati all’indirizzo di Assistant, o Siri.

L’autonomia degli appena presentati (in India) auricolari Boult Audio Tru5ive Pro, garantita dalle due (una per unità) microbatterie da 55 mAh, arriva a 6 ore: grazie ai 3 cicli di ricarica (ognuno della durata di 1.5 ore) consentiti dalla custodia di ricarica (pesante 55 grammi e comprensiva di una sua batteria da 650 mAh caricabile in 2 ore), è possibile portare l’operatività degli auricolari a complessive 24 ore.

Da segnalare che è possibile utilizzare il prodotto per ancor più tempo grazie alla funzione “Monopod”: quest’ultima, nello specifico, ad associazione con lo smartphone avvenuta, permette di usare anche un solo auricolare per volta, tanto per le chiamate quanto per l’ascolto musicale.