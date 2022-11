Tronsmart presenta il party speaker portable Bang SE

Ascolta questo articolo

Dopo aver presentato un party speaker in quel di Settembre, il marchio cinese Tronsmart è tornato a farsi vivo in questa coda di Novembre, di nuovo con uno speaker smart portable, alquanto adatto alle feste, battezzato pomposamente come “Bang SE” (in promo lancio a 54.99 euro, inserendo il coupon GKBBANGSE alla pagina shareasale.com/r.cfm?b=2213773&u=1340960&m=38812&urllink=&afftrack=).

Il nuovo parti speaker Tronsmart Bang SE è indiscutibilmente portable per tutta una serie di ragioni: in primis, pesa appena 2,1591 kg (4.76 libre) e, in più, ha un maniglione fisso in cima per un’agevole impugnatura. Volendo, lo si può anche portare a tracolla, avendo una lunga fascia da spalla. Inserito nella gamma dei party speaker dell’azienda, il Bang SE è usabile all’aperto, essendo impermeabile secondo la certificazione di grado IPX6 (che promette la protezione da ondate).

Sul piano AUDIO, il party speaker Tronsmart Bang SE offre un palcoscenico sonoro in grado di coinvolgere sino a 6 persone, con una potenza audio di 40 watt, forniti da due driver full-range: un ulteriore boost può essere ottenuto accoppiando due Bang SE assieme, mediante la funzione dello “stereo pairing” mentre, se è la qualità e non la potenza sonora quello che interessa avere, giunge in aiuto la tecnologia proprietaria SoundPulse.

Quest’ultima, spiega il brand sul suo sito ufficiale, permette di ridurre la distorsione armonica, e quindi i difetti sonori, che si verifica in una certa gamma di frequenze, tal che si eliminando i rumori aspri: ne consegue una voce più delicata, e l’emissione di un suono più ricco, all’insegna di specifiche che permettono e invogliano a godersi la musica preferita “per un periodo di tempo più lungo“.

Privo, per la gestione, di una companion app, invece presente per il modello Bang, per altro anche più potente (60W), il party speaker Bang SE non si fa mancare un sistema di luci, che possono sincronizzarsi con il ritmo dell’audio riprodotto, o funzionare secondo particolari pattern: l’autonomia dichiarata è fino a 24 ore, con variazioni che dipendono dalla riproduzione dell’audio, dal volume adoperato, e dal ricorso al sistema di illuminazione dinamico (laterale e frontale).