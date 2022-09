Tronsmart T7: ufficiale il nuovo party speaker per l’outdoor

Ascolta questo articolo

Dopo il Groove 2 visto a inizio estate (per la precisione, a fine Giugno), il giovane (attivo dal 2013) brand cinese Tronsmart, da qualche tempo impegnato sulle periferiche audio, ha annunciato un nuovo speaker per esterni, il Tronsmart T7 che, dopo l’esordio nelle scorse settimane tramite l’importatore asiatico Aliexpress (56.08 euro), è ora disponibile all’acquisto diretto in Europa, con Amazon Spagna che l’ha listato in sconto a 41.99 euro.

Il nuovo speaker Tronsmart T7, erede del modello T6, è impermeabile secondo lo standard IPX7, con una forma a cilindro (o a borraccia) mutuata dal predecessore, e un peso pari a 870 grammi. Di lato, presenta un anello a LED, che può essere personalizzato per lampeggiare a suon di musica, anche se può essere programmato per vibrare luminosamente secondo le modalità Beat-driven e Breathing.

Sul piano sonoro, dispone all’esterno di un controllo fisico, sull’anello a LED, che permette di abbassare o alzare il volume: l’interno ospita un woofer e due tweeter, con un’uscita audio complessiva di 30 W e una risposta in frequenza da 60Hz a 20kHz. Secondo l’azienda, il form factor del prodotto consente un suono a 360° udibile in tutte le direzioni mentre, ricorrendo alla companion app rinnovata, è possibile impostare con un semplice tocco una delle varie modalità di equalizzazione, come Deep Bass, Classical, Rock e SoundPulse.

Quest’ultima promette bassi potenti in relazione all’esiguo ingombro e volume del Tronsmart T7, e consente anche di accoppiare sino a 100 prodotti simili, per ottenere un suono decisamente immersivo e surround. Sempre col fine di assicurare un vantaggio nell’esperienza d’uso e nell’ascolto, in tema di connettività, è implementato il Bluetooth 5.3 (con altri contenuti acquisibili grazie allo slot per la microSD).

Usabile anche per gestire le telefonate, in quanto provvisto di un microfono (che permette anche di usare i comandi vocali verso Google Assistant, Apple Siri e Microsoft Cortana), il nuovo ed economico speaker Tronsmart T7 monta una batteria da ben 4.000 mAh di capienza energetica che, caricata passando per la porticina micro USB Type-C, permette di ottenere sino a un massimo di 12 ore di autonomia operativa. Purtroppo, nella dotazione mancano sia il mini-jack da 3.5 mm che il caricatore a parete.