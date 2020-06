Tronsmart Onyx Free: in test auricolari Bluetooth earbuds con sanificazione incorporata

Abbiamo già parlato in precedenza delle nuove cuffie Tronsmart Onyx Free, e della sua funzione di sanificazione incorporata. Questa volta, si andrà ad analizzare quello che effettivamente offrono le cuffie, avendone avuto la possibilità di provarle di persona.

Al momento della consegna, la confezione di acquisto è particolarmente colorata e anche bella da vedere. All’interno, è possibile trovare le cuffie in appositi alloggi e la custodia in un altro alloggio. I gommini di varie dimensioni sono, invece, disposti nello spazio rimanente, sempre in appositi spazi. Sul fondo della scatola è presente anche il cavo di ricarica e il manuale di istruzioni. A primo impatto, c’è una grande “soddisfazione” nel vedere tutte quelle cose sistemate ed in ordine.

Tronsmart Onyx Free: le prove audio e di impermeabilità

Essendo auricolari earbuds, il primo test effettuato riguarda l’effettivo utilizzo per fare sport. Aderiscono al padiglione molto bene, e anche ad esempio muovendo la testa con movimenti bruschi, le cuffie restano ampiamente attaccate. Dunque sono consigliate per fare sport. Inoltre, avendo il microfono incorporato e i pulsanti su entrambe le cuffie, è possibile rispondere, parlare a telefono e agganciare senza mai toccare lo smartphone. Inoltre, con le lampade UV, ogni volta che si ripongono le cuffie, inizia il processo di sanificazione con le lampade UV posizionate sul fondo della custodia.

I pulsanti sono multifunzione: dunque, in base al numero di clic o se si tiene premuto quel pulsante per un certo tempo, si possono fare cose diverse. Si può anche mettere in pausa, abbassare/alzare il volume e passare alla traccia precedente o successiva. Sulla confezione è riportata la sigla IPX7. Teoricamente, significa che le cuffie possono essere immerse in acqua fino ad una profondità massima di 1 metro. Dunque, un test effettuato è stato quello di riempire una vasca da bagno e letteralmente immergerle. Quando sono state tirate fuori, dopo qualche minuto, funzionavano ancora perfettamente.

Per quanto riguarda, invece, l’autonomia della batteria, sul foglio delle istruzioni è riportato 35 ore ma, abbassando il volume delle cuffie, è possibile anche aumentare la durata della batteria. Viceversa, impostando il volume al massimo, l’autonomia si riduce anche di un paio di ore. La qualità audio è ottima: i bassi sono presenti e profondi, e le varie frequenze sono ben equilibrate tra loro. Le Tronsmart Onyx Free costano 39 euro.