Tronsmart festeggia gli 8 anni con un giveaway: premi in palio fino a 500 dollari

Spesso abbiamo parlato di Tronsmart, il noto brand hi-tech, che in questi anni ha portato sul mercato accessori e prodotti tecnologici piuttosto interessanti. L’azienda è nata nel 2013 e oggi compie esattamente 8 anni di attività. In questi anni hanno realizzato auricolari bluetooth, speaker, e prodotti vari da gaming.

L’ultima novità, ad esempio, riguarda proprio gli earbuds bluetooth chiamati Tronsmart Apollo Air e Apollo Air+. Per festeggiare gli 8 anni di attività, l’azienda ha dato ufficialmente il via ad un giveaway con centinaia di regali in palio per i più fortunati.

Premi in palio firmati Tronsmart: come partecipare

Il contest a premi “8 Year Anniversary” è disponibile sul sito ufficiale Tronsmart. È necessario registrarsi. La pagina del contest è riconoscibile per la “ruota della fortuna” da girare in sovrimpressione. Quando si clicca sul pulsante “Spin It”, si dovrà effettuare il login con le proprie credenziali.

Il primo premio, quello che vale anche di più, consiste in una “Gift Box”. Si tratta di una scatola firmata Tronsmart che contiene prodotti per un valore complessivo di 500 dollari. Ne saranno disponibili solo 30 pezzi. La Gift Box include un altoparlante Bluetooth portatile Tronsmart Element T2 Plus, un paio di auricolari Tronsmart Onyx Ace TWS, nonché penna e notebook personalizzati.

Gli altri premi, invece, sono 30 esemplari di Tronsmart Apollo Air+ dal valore di 90 dollari, poi 50 esemplari di Apollo Air dal valore di 70 dollari e, infine, ci sono infiniti sconti del 15% su un qualsiasi acquisto. I processori usati nei prodotti Tronsmart sono Qualcomm, e in alcuni casi i componenti erano addirittura marcati Panasonic.

Non sarà disponibile per molto il contest, quindi chi ha intenzione di partecipare dovrebbe farlo nelle prossime ore. Come ogni gioco basato sulla fortuna, c’è anche la voce “Next Time”, l’equivalente del “Ritenta la prossima volta” in cui non si vince niente. Ci sono comunque 4 possibilità su 5 di vincere qualcosa.