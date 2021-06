Tronsmart Apollo Air e Apollo Air+: i nuovi auricolari earbuds bluetooth con microfono integrato. Ecco le differenze

Tronsmart ha portato sul mercato due nuovi modelli di auricolari che prendono il nome di Apollo Air e Apollo Air+. Si tratta di auricolari earbuds bluetooth che sono molto simili tra loro ma presentano alcune differenze. Innanzitutto le prime considerazioni che si possono fare riguarda il contenuto della confezione.

Nel caso delle Apollo Air+, nella confezione si trovano 4 paia di gommini di ricambio, un cavo di ricarica USB-C, un manuale di istruzioni, la carta di garanzia, una custodia per il trasporto, oltre ovviamente alla custodia caricabatterie e gli auricolari stessi. Per quanto riguarda, invece, le Apollo Air, il contenuto della confezione riguarda il cavo di ricarica, gli auricolari, la custodia caricabatterie, due paia di gommini, manuale di istruzioni e carta di garanzia.

Tronsmart Apollo Air e Apollo Air+: cosa hanno in comune? E quali sono le differenze

Prima di analizzare le differenze, è bene capire cosa hanno in comune. Innanzitutto il design è lo stesso per entrambi i modelli. Godono della tecnologia bluetooth 5.2, presentano la funzione di cancellazione dei rumori attivabile/disattivabile premendo i lati degli auricolari. Si può scegliere se ridurre il rumore esterno o aumentarlo, magari mentre si cammina per strada.

Con i pulsanti multifunzione, poi, è possibile regolare il volume, passare al brano precedente/successivo, rispondere, rifiutare ed agganciare le telefonate in arrivo. Entrambe infatti, presentano il microfono integrato che consentono di gestire il telefono senza mai toccarlo. Anche la qualità audio è la stessa: i bassi sono profondi e ben equilibrati con le altre frequenze. Di particolare importanza il volume massimo che possono ragguingere, molto alto.

Le differenze tra i due modelli sono minime, ma tuttavia appunto stabiliscono due soglie di prezzo leggermente differenti. Innanzitutto è bene sottolineare che le Apollo Air+ presentano 6 microfoni che consentono di migliorare la qualità della conversazione con un interlocutore. I rumori ambientali vengono ridotti e la chiarezza e nitidezza della voce migliora notevolmente.

Un’altra differenza consiste nel fatto che le Apollo Air+ sono compatibili con la funzione di ricarica wireless, quindi è possibile utilizzare una “basetta” per caricare la custodia degli auricolari, semplicemente appoggiandola sopra. Poi ci sono i sensori: sul lato interno delle cuffie, le Apollo Air+ presentano dei sensori che capiscono quando una cuffia viene tolta e mette autonomamente in pausa la musica che si stava ascoltando. Riprenderà automaticamente quando l’auricolare sarà riposizionato nell’orecchio.

Le Tronsmart Apollo Air costano circa 57 euro, mentre le Apollo Air+ costano 82 euro.