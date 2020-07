Tronsmart Apollo Bold: nuovi auricolari earbuds Bluetooth

Cosa ne pensa l’autore

Francesco Menna - Per lanciare il loro nuovo prodotto, è interessante come abbiano messo un contest a premi per regalare 20 cuffie ai vincitori. Si tratta di cuffie che avranno un prezzo di lancio non sotto ai 90 euro. Si tratta di un prodotto che di fatto fa concorrenza a marchi ben più famosi, come Huawei, Apple e simili.