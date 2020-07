Tronsmart Apollo Bold: la recensione degli auricolari earbuds Bluetooth

Come già accennato precedentemente, Tronsmart ha presentato dei nuovi auricolari Bluetooth di fascia medio-alta che prendono il nome di Apollo Bold. Il brand hi-tech ha proposto in occasione della presentazione un giveaway. Sono state messe in palio 20 paia di Apollo Bold.

Noi abbiamo avuto la possibilità di provarle, quindi sarà possibile esprimere dei dettagli che non sono riportati sulle schede tecniche. Innanzitutto, la confezione di acquisto è stata ben studiata. Si apre a mo’ di libro e sulla destra c’è un doppio fondo, in realtà costituito da tre “strati”.

Sul piano più alto, sono posizionate la custodia e i due auricolari. Nello strato intermedio, ci sono il cavo di ricarica USB-C, e altri due paia di gommini di dimensioni diverse, mentre sul fondo vero e proprio ci sono il manuale di istruzioni, la garanzia e un fodero in similpelle.

Tronsmart Apollo Bold: la qualità audio

Entrambi gli auricolari sono dotati di un pulsante touch multifunzione. In base al numero di click e al tempo di permanenza del dito premuto, si possono svolgere diverse funzioni. Le cuffie sono dotate di cancellazione attiva dei rumori, che può essere attivata/disattivata premendo in sequenza per tre volte su uno dei due auricolari. La differenza è sorprendente. Con la cancellazione attiva, quasi nessun rumore si sente. Il traffico cittadino viene letteralmente “annullato”.

Questa modalità è consigliata quando si è in luoghi chiusi in cui non è importante dover ascoltare l’ambiente circostante. Mai usarla se si è alla guida o se si cammina per strada. Inoltre, se si è alla guida è consigliabile utilizzare la modalità “solo auricolare destro”. Estraendo solo quello destro dalla custodia, inizia l’appaiamento solo di quello estratto. In questo modo è possibile indossare l’auricolare per le telefonate, lasciando un orecchio libero per poter comunque sentire cosa succede nelle immediate vicinanze

La qualità audio è ottima. Si vede di avere a che fare con cuffie di qualità: i bassi sono profondi, però nonostante la potenza sono anche ben bilanciati con il resto delle frequenze. L’autonomia delle cuffie dichiarata è di circa 30 ore complessiva usando la custodia di ricarica con volume al 50%.

Tuttavia è emerso che abbassando il volume è possibile addirittura recuperare 4-5 ore, mentre aumentando la massimo, l’autonomia è quasi dimezzata. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0, i comandi azionati vengono eseguiti in tempi quasi istantanei: dipende anche dal tipo di smartphone e se è compatibile con la versione 5.0. Sono adatte per fare sport, dunque sono impermeabili alle gocce d’acqua ma non possono essere immerse completamente. Al momento, le Tronsmart Apollo Bold costano 95 euro.