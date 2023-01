Tronsmart annuncia il nuovo party speaker Halo 100

Ascolta questo articolo

Il brand cinese Tronsmart, specializzato in accessori e dispositivi audio, che a Novembre aveva lanciato il modello Bang SE, ha appena annunciato un nuovo party speaker, Halo 100 (109,99 euro su Amazon Italia), destinato a far ballare gli utenti nell’anno appena iniziato, anche in ragione del fatto che, dopo le restrizioni per il Covid-19, ormai sono di nuovo possibili gli incontri per far festa.

Il nuovo Halo 100 cambia come forma rispetto ai modelli passati, ed è in grado di restare in piedi: rispetto alla maniglia non removibile rigida dei modelli già visti, in questo caso vi è una maniglia removibile in gomma morbida. Sul retro, le porte non mancano, sostanziandosi in un jack da 3.5 mm per le cuffie ma non per collegarvi un microfono (niente karaoke, insomma), una USB Type-A per la funzione powerbank (ovvero per caricare altri dispositivi) e per collegarvi le pennette con la propria musica, uno slot per le microSD e una USB Type-C per caricarne la batteria.

Tali porte sono celate dietro uno sportellino in gomma, visto che il prodotto nel suo complesso è certificato IPX6 per la resistenza agli schizzi d’acqua (sebbene non sia immergibile).

In alto, sul party speaker Halo 100 vi sono vari pulsanti per il controllo, assieme ai pulsanti per commutare la modalità (tra le 5 disponibili per l’illuminazione), per lo Stereo Pairing (accoppiamento dello speaker con un altro esemplare) e per la modalità audio SoundPulse (che amplia la gamma sonora, riduce la distorsione armonica, amplifica l’effetto stereo grazie a una camera di potenza, un chip e un algoritmo ad hoc e a chip di alimentazione premium).

Di base, Halo 100 è un party speaker per l’outdoor in veste di sistema audio a 3 vie, con due piccoli driver e uno più grande in basso, cerchiati da luci a LED che si illuminano a ritmo con la musica. La potenza messa in campo è di 60 watt mentre, per l’autonomia, la batteria da 12.000 mAh permette di ottenere 18 ore di autonomia con i LED spenti e il volume al 50% (10/11 ore in uso reale) dopo però 5 ore per la ricarica, che avviene a soli 10W. Da segnalare che Halo 100 è compatibile con la companion app Tronsmart, per Android e iOS, che consente di aggiornare il firmware, di giostrarsi con l’equalizzatore e con le modalità di illuminazione.