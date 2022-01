TP Vision 2022: da Philips nuove soundbar, speaker e cuffie true wireless

Allo scorso evento tenuto in quel di Amsterdam, TP Vision, il brand olandese (ma di proprietà cinese) che segue tutta filiera tecnica (sviluppo, vendita, distribuzione) per i prodotti Philips, ha annunciato non solo smart TV (premium OLED.EX ed entry level LCD HD), ma anche alcuni prodotti della linea audio, tra cui i nuovi Fidelio, utili a comporre, via DTS Play-Fi, l’ecosistema Home Sound Made Easy in cui è possibile avvalersi di svariati diffusori wireless, sincronizzati assieme, per creare una combinazione surround all’insegna del Dolby Atmos.

Il primo dispositivo previsto (in Italia nel terzo trimestre 2022 per la cifra di 999.99 euro) nella nuova line-up è la FW1, una soundbar dall’aspetto classico ma curato, come si evince dalla griglia metallica che lascia passare il suono e dalla pelle Muirhead che ne riveste il bordo smussato, destinata ad accompagnare le TV premium Philips grazie alla sua natura di sistema a 7.1.2 canali, da 310W di potenza. Al suo interno operano 15 driver: nello specifico, una menzione particolare va a due subwoofer integrati per i bassi, e alla combinazione tra due altoparlanti laterali e altrettanti puntati verso l’alto (up-firing) per espandere il suono in ottica Dolby Atmos.

Il primo elemento con cui comporre il sistema di cui sopra, espandendo le possibilità della soundbar Fidelio FW1 di Philips, sarà (terzo trimestre 2022, in Italia a 499.99 euro) il Fidelio FW1. Sempre curato nel look, tanto da avere un tettuccio in alluminio spazzolato con un mix tra finitura in legno e impiego di pelle Muirhead, quello in questione è un subwoofer wireless che necessita solo di alimentazione, in possesso di due driver da 8 pollici rinforzati ai lati da due radiatori passivi, sì da poter raggiungere (in RMS) una potenza complessiva di 200W.

Fidelio FS1 (quarto trimestre, 249.99 euro) è uno speaker wireless, da 60 watt di potenza (in RMS), che può operare da solo, assieme a un altro esemplare per un sound stereo o come parte del sistema 7.1.4, magari con l’appena visto subwoofer wireless FW1 e la soundbar FW1: grazie ai LED di cui è provvisto, può estendere gli effetti Ambilight delle TV ai lati delle stesse, operando in coppia stereo, o financo dietro il divano, nel ruolo di satellite posteriore. Al suo interno ospita frontalmente un tweeter mid-range inclinato verso l’alto e, coadiuvato da due radiatori passivi, un woofer inclinato verso il basso.

Nel formato portable (104 x 104 x 280 mm), tanto da poter essere messo in una borsa, arriva (Marzo, 199.99 euro) invece lo speaker Philips S7807 da 40 watt: quest’ultimo non sacrifica i toni medi ed alti, delegando quelli bassi a un radiatore passivo, che fa coppia con due medio-bassi woofer da 70 mm e con una coppia di tweeter da 20 mm. Grazie alla sua batteria, da 5.000mAh, assolve anche alla funzione di powerbank. Meno potente (10 watt), visto un solo driver da 45 mm medio-basso e un tweeter da 20 mm, ma sempre molto autonomo (12 ore), è l’ancor più compatto (70 x 70 x 169 mm) speaker Philips S4807 (Marzo, 79.99 euro), che condivide col primo la funzione push-to-talk in favore dell’assistente vocale e per gestire le chiamate in vivavoce, oltre che il supporto al Bluetooth 5.2 con connessione multipoint, e la capacità di operare in tandem con una seconda unità per un suono stereofonico ideale per le feste.

Chiude la lunga serie hardware per la fruizione dell’audio, ancora con device per l’ascolto individuale come già nel caso degli speaker portable, la serie di auricolari senza fili Philips A7507 TWS (quarto trimestre 2022, 179.99 euro). Comodi da usare, grazie alla combinazione di stabilizzatori e di cuscinetti siliconici, questi earable montano driver di alta qualità rivestiti in grafene, con un vantaggio nell’ascolto assicurato dalla cancellazione attiva del rumore ANC Pro, con modalità di trasparenza ambientale e algoritmo per minimizzare il rumore del vento. Per assicurare telefonate chiare anche con sottofondo rumoroso o mentre si corre, operano invece dei microfoni a conduzione ossea. Di base, garantiscono 8 ore di autonomia, cui se può aggiungere 1 extra dopo 15 minuti di ricarica rapida nella custodia, caricabile in Type-C, che aggiunge altre 21 ore (totale 29).