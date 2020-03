Toreto Blast: ecco le cuffie ibride con Bluetooth 5.0 e autonomia di 9 ore

Dopo il clamoroso successo delle innovative cuffie Air Wireless Headphones, il gruppo cino-indiano Toreto ha messo in campo, a un mese esatto di distanza, le nuove cuffie ibride Toreto Blast, concepite nelle vivaci e giovanili colorazioni blu e nero, già disponibili all’acquisto (1.999 rupie, o 24 euro circa) principiando dal mercato indiano, presso la locale divisione di Amazon, o l’e-commerce Flipkart.

Le cuffie Toreto Blast si presentano come comode da indossare, grazie ad un archetto regolabile, e al rivestimento in morbida pelle per lo stesso, e per i padiglioni, over ear, a contatto con le orecchie: onde consentirne un pratico trasporto, riposte in una custodia, le unità di emissione possono essere ripiegate verso l’interno.

Equipaggiate con una batteria da 300 mAh, una volta caricate completamente mediante una porta microUSB (con annesso cavo presente in confezione), le cuffie Toreto Blast vantano un’autonomia di 9 ore quanto a riproduzione musicale, potendo guadagnare qualche ora extra grazie ad un meccanismo di sospensione intelligente, che le spegne in modo automatico qualora non in uso.

Inoltre, sempre con lo scopo di aumentare la relativa autonomia, le stesse si avvalgono di un ingresso AUX, da 3.5 mm, col quale è possibile collegarle fisicamente a uno smartphone (o a uno stereo), trasformandole di fatto in normali cuffie cablate. Di base, comunque, le Toreto Blast implementano il Bluetooth 5.0, con join, immediato e stabile, sino a 10 metri, con le proprie fonti sonore, stante la loro facoltà di connettersi con più device in contemporanea.

I controlli delle cuffie Toreto Blast avvengono tramite tre pulsanti posti sul lato destro, che permettono di gestire la musica (play/pause), il volume, l’accensione/spegnimento, di commutare verso le telefonate in vivavoce (grazie al microfono, con facoltà di rispondere, rifiutare, e – mediante pulsanti funzionali – addirittura ricomporre l’ultimo numero. Ovviamente, non mancano i comandi per chiamare in causa gli assistenti vocali qui supportati, nella fattispecie di Siri e Assistant.