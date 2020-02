Da Toreto in arrivo cuffie ibride ed auricolari true wireless

Nato da esperti audiofili e da geek con la passione per i gadget, il gruppo cino-indiano Toreto ha annunciato, negli ultimi tempi, diversi dispositivi per l’ascolto musicale, tra cui anche un paio di cuffie e degli auricolari smart, ovviamente muniti di feature intelligenti, controlli multifunzione, e Bluetooth di ultima generazione.

Toreto Air Wireless Headphones sono delle cuffie wireless, particolarmente comode, stante il peso di appena 140 grammi, la presenza di un archetto regolabile, e di padiglioni over-ear imbottiti, auto ammortizzati, ottimi per la cancellazione passiva dei rumori, ma anche per erogare una sonorità stereofonica.

Associati sino a 10 metri di distanza con uno smartphone, grazie al Bluetooth 5.0, i Toreto Air Wireless Headphones dispongono di pulsanti per lo switch tra uso musicale, con regolazione del volume, pausa/riproduzione delle tracce, e quello telefonico, con facoltà di accettare o rifiutare le chiamate.

Particolarmente focalizzate sui bassi potenti, le cuffie senza fili Toreto Air Wireless Headphones integrano una batteria da 300 mAh che, caricata in un paio di ore, garantisce un’autonomia di 10 ore continuative: in ogni caso, quando il livello d’energia residuo è basso, è possibile avvalersi dell’ingresso AUX in dotazione, per collegarle fisicamente, via cavo, con la fonte sonora, e risolvere del tutto il fattore autonomia, portando a compimento l’ascolto o la telefonata in corso di svolgimento.

Colorate di nero, le Toreto Air Wireless Headphones sono già disponibili all’acquisto, attualmente prezzate a 2.499 rupie, ovvero a circa 32 euro ma, sullo store ufficiale del brand, Toreto.in, possono beneficiare del 15% di sconto, venendo a costare pressappoco 27 euro (2.124 rupie).

Assieme alle cuffie in questione, il brand asiatico ha messo a listino anche due auricolari true wireless, i Toreto Active e Active Pro, con neckband flessibile attorno al collo, superfici magnetiche esterne (per un agevole aggancio delle unità quando non in uso), pulsante multifunzione per chiamate e musica (oltre che per invocare il supporto di Google Assistant). All’interno del collare, i Toreto Active e Active Pro, capaci di un sound stereofonico di livello HD, integrano una batteria da 120 mAh, caricabile sempre in 2 ore, accreditata di 5 ore di autonomia operativa: il prezzo, in questo caso, è rispettivamente di 19 (1.499) e quasi 26 euro (1.999 rupie).