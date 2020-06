Tone Free HBS-FN6 e HBS-FN4: ufficiali i nuovi auricolari true wireless di LG

La maggior rivoluzione nel settore dell’intrattenimento audio individuale è stata rappresentata, negli ultimi anni, dalla creazione di cuffie ed auricolari senza fili che, col passare del tempo, hanno avviato il pensionamento del jack da 3.5 mm dagli smartphone: il successivo step evolutivo, true wireless, senza il cavo di collegamento tra un’unità e l’altra, ha sancito la fortuna di brand come Apple, destando una vera e propria moda tecnologica alla quale, di recente, si sono accodate sia Realme (con i Buds Q) che LG.

Nel caso del manufacturer sudcoreano, un comunicato stampa ha portato alla ribalta l’arrivo degli auricolari “HBS-FN6” e “HBS-FN4”, inseriti (da Luglio, con le palette Modern White o Stylish Black) nella gamma Tone Free, e praticamente uguali tra loro, a parte un dettaglio in ambito “sanificazione”, sostanziato nella presenza, nel case (UVnano) del secondo modello, di un sistema di irradiamento ultravioletto capace di cancellare il 99.9% dei batteri (compresi S.aureus ed E.coli).

HBS-FN6 e HBS-FN4 (16.1 x 32.77 x 25.0 mm), immuni agli schizzi d’acqua (IPX4), hanno un form factor in-ear, che contribuisce a ottenere un isolamento passivo dai rumori, con la facoltà di ascoltare quel che proviene dall’ambiente circostante, in ottica sicurezza, mediante la modalità “Ambient Sound”. La presenza della mini-stanghetta contribuisce sia a orientare le gemme sonore nelle cavità auricolari, che a tenerle ancorate alle guance e, in più, risulta funzionale a ospitare la superficie touch, necessaria per gestire la riproduzione musicale, il volume, e i concierge virtuali Siri/Assistant.

Dotati di chip per il Bluetooth 5.0 (con supporto ai codec AAC/SBS), gli auricolari LG Tone Free HBS-FN6 e HBS-FN4 beneficiano della collaborazione di Meridian Audio, col brand inglese di Huntingdon che, tramite il digital signal processing, ha permesso di abilitare la tecnologia “Headphone Spatial Processing” (HSP) e di prevedere l’implementazione di 4 preset (tra cui Treble Boos per attenzionare il timbro della voce, Immersive per rendere un audio spaziale 3D, Bass Boost per pompare i bassi, e Natural per erogare un output bilanciato e naturale).

In fatto di autonomia, gli LG Tone Free HBS-FN6 e HBS-FN4 montano batterie da 55 mAh che garantiscono 6 ore di ascolto musicale e 5 di telefonate in vivavoce, più 1 ora extra ottenuta dopo 5 minuti di ricarica rapida, potendo arrivare a 18 ore totali grazie al case di ricarica (390 mAh).