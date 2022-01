Titan annuncia gli occhiali smart EyeX, con tracking sportivo e auricolari open ear

Titan, brand indiano particolarmente attivo nel settore degli indossabili (es. gli smartwatch), negli scorsi giorni ha ampliato il suo listino includendovi anche un paio di occhiali, gli EyeX che, pur assolvendo allo scopo per cui sono nati, nascono anche un’anima fortemente smart.

Gli smart glass Titan EyeX (124 x 140 x 40 mm) hanno una scocca immune contro polvere e acqua secondo il grado di impermeabilità IP54: grazie alle stanghette supportano i comandi touch, con cui gestire la musica (salto della traccia, avvio, pausa) e le telefonate (rifiuto – accettazione) mentre, nell’erogazione dell’audio, mettono in campo degli altoparlanti. Questi ultimi sono “open-ear” (in modo da lasciare le orecchie libere di percepire, per sicurezza, quel che accade intorno, anche se qualcosa di quel che trasmettono potrebbe esser captato dagli astanti), e sono in grado di gestire sia le indicazioni audio per la navigazione che le notifiche di tipo vocale: il tutto beneficiato da un controllo adattivo (in base al rumore ambientale) del volume.

Nel gestire le telefonate, gli occhiali smart Titan EyeX sfoggiano microfoni con CvC (clear voice capture), una tecnologia di soppressione del rumore portata in dote da Qualcomm, che ha fornito anche il processore a supporto dell’intero apparato hardware di quest’indossabile.

Sempre tra le specifiche interne dei Titan EyeX figura il chip per Bluetooth 5.0, utile a connettere gli occhiali smart con smartphone Android o iOS, e diversi sensori: nello specifico, è presente un tracker, che aiuterà a ritrovare il prodotto qualora l’utente lo avesse smarrito o ne avesse scordata la collocazione, al quale si aggiunge anche un contapassi. Quest’ultimo è incarcato di fornire al dispositivo wearable alcune basilari feature per il fitness, visto che permette di contare i passi fatti, le calorie bruciate e le distanze coperte, ottenendo anche avvisi che aiutano nell’intraprendere sane abitudini, posto che avvertono l’utente nel caso il suo screen-time, tempo passato davanti a uno schermo, sia aumentato.

Autonomi per 8 ore, gli occhiali smart Titan EyeX sono in vendita in India nei negozi Titan Eye+, o nello store ufficiale del brand, al prezzo di 9.999 rupie, o 118 euro circa, cifra che dà diritto alla sola montatura nera (con annesso hardware smart) mentre, volendo anche le lenti da vista, il prezzo sale a 11.198 rupie, pressappoco 132 euro.