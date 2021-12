Titan Smart: ufficiale lo smartwatch low cost premium con Alexa e vo2 max

Titan Watches Limited, brand indiano attivo nel campo dell’orologeria premium, nato nel 1987 come joint venture con una forte partecipazione del Tata Group, ha annunciato l’arrivo in commercio del suo nuovo smartwatch, dall’eloquente nome di Titan Smart, prezzato promozionalmente sul sito ufficiale a 8.995 rupie (o 106 euro).

Titan Smart (46,1 x 44,2 x 11,5 mm, per 48,2 grammi) ha una cassa circolare in alluminio, impermeabile sino a 5 atmosfere, in modo da poter resistere durante il nuoto leggero, una doccia o il bagno: allestito in varie colorazioni, grazie ai cinturini intercambiabili permette all’utente di creare nuove combinazioni cromatiche personalizzate. Il display, di tipo LCD, è a colori e vanta una diagonale di 1.32 pollici secondo una risoluzione di 360 x 360 pixel (320 DPI), sul quale è possibile alternare gli oltre 100 sfondi presenti, con il costruttore che promette l’arrivo di nuove watchfaces e che, intanto, ha abilitato la possibilità di crearne di personalizzati, magari usando come sfondo le proprie immagini.

Il fondello, in policarbonato, ospita diversi sensori, per i tracciamenti del benessere, dello sport e della salute. Nello specifico, il Titan Watch è in grado di attenzionare il sonno, con focus sulla fase REM, lo stress (guidando in esercizi di respirazione per alleviarlo), di tenere sotto controllo il ciclo mestruale, di ricordare d’idratarsi bevendo dell’acqua e di far movimento se da troppo tempo inattivi, di rilevare la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e il massimo consumo di ossigeno consumato per minuto (vo2 max, utile per migliorare le proprie performance).

Ovviamente non mancano, nel Titan Watch, i monitoraggi sportivi, che coprono 14 diverse attività (es. bici, camminata, cricket, corsa indoor e outdoor, escursionismo, ellittica, ciclismo, canottaggio), col beneficio di una modalità di rilevamento automatico che inizia a registrare i dati di un’attività in automatico anche se ci si è dimenticati di impostare ad hoc il wearable: collegato in Bluetooth con lo smartphone, sul quale sia installata la companion app, il device ne riceve le notifiche, e controlla sia la musica che la fotocamera (come otturatore remoto).

Grazie al microfono, inoltre, supporta anche i comandi vocali verso Alexa (es. per fissare promemoria, controllare la domotica, prenotare un taxi od ordinare del cibo). La batteria del Titan Watch, dimensionata a 300 mAh, permette di spingersi sino a 14 giorni di operatività (ridotti a 7 di uso intenso).