Timex Metropolitan S e Metropolitan R: ufficiali i nuovi smartwatch di lusso

In anticipo di un giorno sulla tabella di marcia, il prestigioso brand americano Timex, che dal 1854 sforna iconici segnatempo di gran classe, ha annunciato, dopo il Timex Ironman R300 dello scorso Febbraio, un nuovo smartwatch realizzato in due modelli grazie alla rinnovata (dopo quella iniziata nel 2018) partnership con la cinese Huami, nota urbi et orbi per i wearable low cost Amazfit e per la consolidata vicinanza a Xiaomi.

Metropolitan S, primo modello della coppia di “gemelli diversi”, ha una cassa circolare che ne palesa l’ispirazione alla variante analogica dell’orologio Metropolitan: diversamente, la controparte Metropolitan R, in quanto squadrata, somiglia maggiormente ad un Apple Watch e a un Amazfit GTS.

Forme e design a parte, ambedue i Metropolitan S ed R implementano un display AMOLED da 1.2 pollici, a colori, soft touch, “ad elevata risoluzione” sul quale è possibile alternare 20 watchface originali ed esclusive: il dorso mostra un cardiofrequenzimetro ottico, per il rilevamento, anche 24/7, della frequenza cardiaca e l’attenzionamento del sonno.

Sempre in ottica fitness, lo chassis impermeabile (fino a 30 metri) dei wearable premium Metropolitan S ed R di Timex include un localizzatore GPS, per il tracking dei percorsi, ed una batteria in virtù della quale è accreditata un’autonomia di financo 12 giorni o 2 settimane. Il sistema operativo in auge nei Timex Metropolitan S e Metropolitan R, tuttavia, non è Wear OS ma deriva direttamente da quanto fatto vedere a bordo della linea Amazfit di Huami.

Ovviamente abilitati alla gestione delle notifiche da smartphone, con diversi setting configurabili via companion app, i Metropolitan S (nero ed oro rosa) ed R (grigio canna di fucile e oro rosa) saranno in commercio il prossimo 10 Giugno, tramite lo store ufficiale del sito Timex.com, a favore degli utenti canadesi e statunitensi, al prezzo – comune per ambedue i modelli – di 179 dollari.