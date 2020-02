Timex Ironman R300 GPS: annunciato lo sportwatch con super autonomia

Timex Group, leggendaria azienda statunitense con oltre 100 anni di esperienza nella creazione di orologi, dopo l’esperimento dell’ibrido Timex IQ Plus Move del 2016, torna ad occuparsi di wearable, questa volta con il totalmente smart Timex Ironman R300 GPS, destinato agli appassionati che cercano uno sportwatch evoluto, ma senza troppi fronzoli, prevalentemente focalizzato sul miglioramento prestazionale.

Timex Ironman R300 GPS ha un display sempre attivo, touch, di forma rettangolare, incluso tra le scritte Timex in alto e Ironman in basso: il corpo è in plastica dura, con uno chassis muscoloso e rugged, terminante con un cinturino in morbido silicone.

Tipico gadget dei tempi attuali, il nuovo wearable di Timex può connettersi via Bluetooth allo smartphone, in modo da riceverne le notifiche e controllarne la fotocamera: il clou, però, si ha con le funzioni sportive, con la capacità di attenzionare – grazie al GPS integrato ed al cardiofrequenzimetro ottico – diversi tipi di allenamenti (corsa, camminata, ciclismo, cyclette, esercizi vari da palestra, nuoto in quanto impermeabile sino a 30 metri), registrandone vari parametri (passi fatti, distanze coperte in km, calorie bruciate, tempo trascorso, ritmo tenuto, etc).

Grazie alla companion app Timex Smart (per Android) / Times Connected (per iOS), utilizzabile anche per regolare le notifiche, e per personalizzare le vibrazioni associate a sveglie e allarmi, è possibile adoperare una funzione di virtual coach, che permette di selezionare allenamenti personalizzati predisposti da coach e atleti di livello, per scaricarli sul wearable che evidenzierà, a schermo, il raggiungimento degli obiettivi: naturalmente, la medesima app consente anche di registrare e consultare lo storico degli allenamenti, e di approfondire la qualità del sonno.

Degno coronamento della sua natura sportiveggiante, è l’ampia autonomia del Timex Ironman R300 GPS che, a GPS sempre attivo, copre 20 ore continue di attività mentre, senza il localizzatore, ma con tutte le feature smart funzionanti, arriva tranquillamente a 25 giorni.

Redatto in varie nuance (Gray, Silver, Gray/Black), per una personalizzazione non solo digitale (potendosi cambiare le watchface), il Timex Ironman R300 GPS è attualmente in vendita, per gli USA, presso lo store ufficiale del brand, ov’è listato a 120 dollari. Per il futuro, visti i precedenti, non se ne esclude l’arrivo anche nel Bel Paese, magari via Amazon.