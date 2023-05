TicWatch 5 Pro: ufficiale il nuovo smartwatch di Mobvoi

Dopo l’erroneo disvelamento sul sito canadese di Amazon, il Ticwatch 5 Pro, il nuovo smartwatch di Mobvoi, è stato finalmente presentato in maniera ufficiale, rivelando uno smartwatch con un’autonomia molto migliore della media dei wearable con Wear OS.

TicWatch 5 Pro ha uno chassis rotondeggiante (50,1 x 48,0 x 12,2 mm per 44,3 grammi) in alluminio di grado aerospaziale (serie 7000) con una finitura in nero ossiadiana: il corpo del device è impermeabile sino a 5 atmosfere, ed è piuttosto resistente, avendo ottenuto la certificazione MIL-STD-810H contro urti e condizioni estreme. Il tettuccio è un vetro Gorilla Glass con trattamento oleofobico anti impronte, circondato da una lunetta in metallo di grado chirurgico.

Di lato c’è una coroncina rotante che permette di ingrandire rimpicciolire le mappe, di muoversi tra le impostazioni, le app e i dati da visualizzare. I cinturini, da 24 mm, possono essere in silicone Go Wild (colorati Jungle Green, Bonfire Orange e Twilight Blue) o in vera pelle Go Urban (nelle nuance Tuxedo Black e Smart Casual Blue).

Come in precedenza, anche in questo Ticwatch 5 Pro c’è un doppio display: quello principale è un OLED da 1,43 pollici con 466×466 pixel di risoluzione, sovrapposto da un display a bassissimo consumo ULP (ultra low power) che – senza attivare l’orologio – visualizza dati biologici (calorie bruciate, saturazione dell’ossigeno nel sangue, frequenza cardiaca, etc) e ambientali (via icone commutabili).

Il chipset Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 (a 4 nm) affiancato dal co-processore AON Qualcomm QCC5100 (a 22 nanometri) permette di eseguire algoritmi sanitari più precisi, impattando positivamente sull’autonomia, ottenendo anche il tracciamento degli itinerari in tempo reale e la pianificazione più precisa del proprio percorso.

A livello smart, connesso in Bluetooth con telefono, questo smartwatch può gestire le notifiche e le telefonate (farle e rispondervi), essendo munito di microfono e speaker: l’altoparlante torna utile anche qualora si voglia ascoltare della musica, visto che ci sono 32 GB di storage (la RAM è da 2 GB). Sul versante sportivo si possono tracciare più di 100 attività sportive, tra cui il trail running e il nuoto in acque libere (essendo impermeabile sino a 5 atmosfere) con anche funzioni come la calibrazione dell’altitudine per le salite.

In ambito salutistico, vi la la frequenza cardiaca (anche in immersione), il VO2 Max, l’ossigenazione del sangue, la valutazione della salute del cuore, la frequenza respiratoria, ma non solo. Il costruttore ha perfezionato il tracciamento del sonno e del livello di energia e stress (via TicZen). TicWatcgh 5 Pro ha il Wi-Fi n (2.4 GHz), il Bluetooth 5.2, il GNSS (GPS, Beidou, Galileo, Glonass, QZSS), e il modulo NFC per i pagamenti. La batteria, da 628 mAh, assicura sino a 80 ore di funzionamento e, con la ricarica rapida, fa dallo da 0% al 65% in 30 minuti.

Dotato anche della piattaforma “Sports and Health Data” e, gratuitamente per un anno, del VIP Sleep Service, TicWatch 5 Pro può essere comprato su Amazon al prezzo di 359.99 euro.