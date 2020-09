TicPods 2 Pro+: ufficiali i migliorati auricolari senza fili di Mobvoi

A distanza di quasi un anno dal varo del precedente modello, denominato TicPods 2 Pro, il marchio cinese Mobvoi, leader nelle applicazioni AI based ai dispositivi wearable, ha presentato i nuovi auricolari senza fili Mobvoi TicPods 2 Pro+, con piccole migliorie, già disponibili all’acquisto sul sito del produttore (ove sono prezzati a 139.99 euro, nelle nuance cromatiche Ice e Navy).

Mobvoi TicPods 2 Pro+ dispongono di unità di emissione sia leggere (4,4 grammi) che impermeabili contro schizzi d’acqua e sudore (IPX4): all’interno, la presenza del chip Qualcomm QCC5121 permette di gestire il Bluetooth 5.0, stabile e a lunga gittata, con i due auricolari che si connettono indipendentemente alla sorgente audio, in modo da ridurre la latenza, e da poter essere usati anche uno per volta, anche nel gestire le chiamate. Di base, sono supportati vari codec, tra cui AAC (l’unico, per i device Apple), aptX e SBC.

La dotazione di due microfoni permette di usare la cancellazione attiva del rumore, ANC, onde assicurare la nitidezza nel corso delle conversazioni telefoniche, mentre il form factor con lo stelo, utile anche per isolare passivamente l’utente senza privarlo della percezione ambientale, è funzionale sia ad ospitare le batterie, che a proporre la superficie touch da sfruttare per il controllo della musica, del volume, degli assistenti vocali, e delle telefonate.

Altre forme di controllo, per gli auricolari Mobvoi TicPods 2 Pro+, prevedono le gesture (rilevate da giroscopio e accelerometro), con le quali si può scuotere la testa per rifiutare una chiamata o annuire per accettare, ed i comandi vocali (volume su, volume giù), per variare il volume.

L’autonomia dei nuovi auricolari Mobvoi TicPods 2 Pro+, provvisti di mini-batterie da 30 mAh, è di 4 ore, che arrivano a un totale di 20 ore grazie alla custodia di ricarica, provvista di 390 mAh di riserva energetica, ricaricabile via Type-C: da segnalare che, grazie alla ricarica rapida, è possibile riguadagnare 1 ora extra di ascolto musicale dopo appena 5 minuti di rabbocco energetico.