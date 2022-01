ThirdEye presenta gli occhiali Razor MR per la realtà mista

Alla scorsa edizione del CES 2022, l’azienda americana ThirdEye, attiva in soluzioni di realtà aumentata e virtuale, ha annunciato un nuovo prodotto ad hoc, rappresentato dagli occhiali a realtà mista per l’utenza consumer “Razor MR”.

I Razor MR, animati dal sistema operativo Android 9.0, sono occhiali smart leggeri, con un peso di appena 85 grammi, e pieghevoli, adatti anche a persone con problemi di vista, senza la necessità di doverci impilare sopra degli occhiali graduati, visto che intervenendo lateralmente su una piccola manopola è possibile regolare il dispositivo da 0 a 5 diottrie. Dal punto di vista tecnico, gli occhiali Razor MR dispongono di un’area visiva da 43°, paragonabile a un display da 120 pollici, con refresh rate a 70 Hz, incaricata di sovrapporre “ologrammi virtuali a oggetti reali attorno all’utente” avvalendosi di un mix di software, telecamere e algoritmi.

L’audio viene erogato, negli occhiali Razor MR, da due speaker HD, mentre la presenza di due microfoni con cancellazione del rumore permette il supporto ai comandi vocali: la batteria, a detta dell’azienda, assicura 8 ore di funzionamento in tandem, a bassa latenza, con dispositivi iOS o Android e anche con tablet, computer e consolle via supporto a USB Type-C, DisplayPort e HDMI.

Tra le 100 applicazioni installabili, RemoteEye, utile quando si valuta di inventariare la casa o di farla ristrutturare, permette di far osservare gli oggetti circostanti e di trasmettere ad altri l’ambiente in cui si si trova, mentre Telehealth RespondEye, app di telemedicina approvata negli USA dall’HIPAA, permette ai medici di visitare in remoto i pazienti.

Tra le altre capacità operative degli occhiali smart Remote MR, figurano anche il poter guardare film o programmi TV sospesi nello spazio, il visualizzare sui paesaggi urbani delle info digitali utili, il poter giocare in realtà mista, l’allenarsi con un personal trainer visualizzato in modalità heads-up e le immancabili interazioni sui social media. Ad oggi, ThirdEye sta già raccogliendo i preordini per gli occhiali smart Razor MR, che dovrebbero essere in vendita, a un prezzo ancora ignoto, nella seconda metà dell’anno.