ThinkPad C13 Yoga: da Lenovo il nuovo Chromebook compatto per i professionisti

Per molto tempo, i Chromebook sono stati relegati all’ambito educational, con device poco potenti per lo più funzionali al browsing: da qualche tempo, però, come testimoniato anche dal recente varo dell’Elite c1030 Chromebook Enterprise di HP, le cose sembrano essere cambiate, con una crescente attenzione anche al ramo business, ora blandito anche dalla cinese Lenovo, con l’appena annunciato ThinkPad C13 Yoga.

Nato dal connubio tra le linee professionali e resistenti di uno chassis ThinkPad in alluminio abyss blue, e la versatilità di un convertibile 4-in-1 Yoga, il nuovo e leggero (1,497 kg) portatile ThinkPad C13 Yoga rinuncia al tastierino numerico in modo da consentire un maggior distanziamento dei tasti, oltre all’integrazione, a sinistra, di keycaps maggiorate per Maiusc, Alt e Control: una delle varianti del Chromebook in questione prevede il joystick rosso tipico della serie ThinkPad, sebbene sia possibile farne a meno.

A fronteggiare l’area dedicata alla digitazione del ThinkPad C13 Yoga, concorre un display LCD IPS da 13.3 pollici, con aspetto panoramico a 16:9: di base si parte con la risoluzione FullHD, opzionalmente col touch e il supporto a un pennino capacitivo ospitabile nel corpo del terminale ma, volendo, si può propendere per un pannello 4K. In ogni caso, nella cornice alta del display è presente una webcam HD per i meeting online, con otturatore per la privacy (curata anche con l’opzione per il sensore delle impronte digitali) e una coppia di microfoni TrueVoice per la cancellazione del rumore: a discrezione dell’utente è possibile convergere sulla variante che colloca un’ulteriore fotocamera in cima alla tastiera, per ottenere foto quando in modalità tablet. Il segmento multimediale si completa, lato audio, con due speaker stereo.

Il corpo macchina, particolarmente sottile, con i suoi 15.5 mm di spessore, ospita, assieme a massimo 16 GB di RAM (DDR4 a 2.400 MHz) e 256 GB di storage (eMMC, con slot per un SSD M.2 PCIe), processori AMD, dal basico Athlon 3150C al mediano Ryzen R3 3250C, passando per i più prestanti (ma comunque datati) Ryzen R5 3500 C e Ryzen R7 3700C, ed è circondato perimetricamente da varie porte, tra cui una HDMI 2.0 (a cui collegare un display esterno ove riprodurre contenuti sino al 4K@60fps) a dimensione normale, un lettore di microSD, un jack da 3.5 mm, e un poker di USB 3.2 (di cui un paio Type-C).

Le connettività senza fili in dotazione al Chromebook ThinkPad C13 Yoga sono rappresentate dal Bluetooth 5.0 e dal Wi-Fi ax/6 mentre, sul versante della batteria (da 51 WHr, con fast charge), il produttore dichiara un’autonomia in grado di spingersi sino a 10 ore: out-of-the-box con ChromeOS (con opzione per l’aggiornamento a Chrome Enterprise in modo da sincronizzare il portatile col profilo professionale del proprio smartphone), senza dimenticare i tool per la produttività di Workplace, Lenovo ThinkPad C13 Yoga sarà disponibile “presto“, negli States, partendo da 579 dollari.