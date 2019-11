ThinkBook 14 e 15: da Lenovo i notebook accessibili per la produttività e il business

Lenovo, in quel di Maggio, ha varato una nuova categoria di portatili, i ThinkBook che, a livello tecnico e di funzionalità, sono un mix tra gli Ideapad, di cui mutuano lo stile, e i ThinkPad, di cui adottano soluzioni di sicurezza e produttività, col risultato sostanziato in notebook per piccole e medie imprese decisamente accessibili. Dopo la comparsata a IFA 2019, la gamma in oggetto si è arricchita di due nuovi modelli, i ThinkBook 14 e 15 (in arrivo anche in Italia, proprio a Novembre).

Lenovo ThinkBook 14 (da 749.00 euro) e 15 (da 729.00 euro) risultano leggeri (rispettivamente 1.5 e 1.8 kg), grazie allo chassis realizzato in alluminio, cadenzato nella nuance “mineral gray”, che lascia spazio alla resistente (alle sollecitazioni) lega di zinco prevista per le cerniere: queste ultime tengono ancorato al corpo del notebook, ai cui lati è presente una miriade di porte (4 USB 3.1 di cui due Type-C, un combo per microfono/cuffie, una HDMI, un lettore di schedine mnemoniche, una RJ45 per l’Ethernet LAN, una comune USB 2.0 occultata), il display.

Nella fattispecie, il monitor, risoluto in FullHD, di tipo TN o IPS (250 nits di luminosità), nel primo modello è contenuto tra cornici laterali non più ampie di 6 mm, con conseguente screen-to-body dell’80% mentre, nel modello più grande, ferma restando la risoluzione e le tipologie alternative, l’area visuale, inclusa tra cornici di 7 mm, arriva a ben l’83% del lato frontale.

Sempre in ottica multimediale, spiccano gli speaker Dolby Audio, ed un microfono dual channel, con pulsante sulla tastiera dedicato alle chiamate (accettare/rifiutare) via Skype for Business.

Elemento nevralgico dei nuovi Lenovo ThinkBook 14 e 15 sono i processori Intel di 10° generazione, che possono arrivare sino agli esacore i7 con 4.7 GHz di TurboBoost, associati alla scheda grafica dedicata AMD Radeon (625 nel modello da 14 pollici, 620 nel 15”) alternativa a quella di default (Intel UHD): la RAM (DDR4) arriva alla capienza massima di 24 GB, ma è lo storage (già ottimizzato dalla cache Intel Optane) a meritare una menzione particolare, dacché – oltre all’alternativa tra 1 TB di SSD (PCIe M.2) e 2 TB di HDD meccanico (a 7.200 rpm) – avalla anche l’opzione per il dual drive (una coppia di SSD e HDD nello spazio di un solo SSD), con conseguente possibilità di avere un Windows 10 Pro caricato rapidamente, e tanto spazio per file e programmi.

La sicurezza dei Lenovo ThinkBook 14 e 15 è affidata a varie soluzioni: Smart Power on occulta lo scanner per le impronte digitali nel pulsante d’accensione, consentendo d’esser subito operativi a notebook avviato, mentre ThinkShutter permette all’utente di bendare manualmente la webcam quando non in uso, e Lenovo Vantage (oltre a eseguire diagnostiche ed aggiornare i driver) si occupa di mettere in sicurezza la connessione Wi-Fi (anche ax, o 6).

L’autonomia, infine, può arrivare in ambedue i modelli a 12 ore, optando per una batteria da 57 Wh mentre, con quella più contenuta, da 45 Wh, si raggiungono comunque le 9 ore, potendo sempre beneficiare del Rapid Charge (80% in 60 minuti).