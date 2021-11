Teufel presenta i nuovi auricolari Real Blue Tws con cancellazione del rumore

Teufel, noto brand berlinese dedicato all’audio, da qualche tempo ufficialmente presente anche nel mercato italiano, ha annunciato per il proprio listino un nuovo paio di auricolari senza fili, rappresentati dai Real Blue Tws, attualmente in vendita sullo store ufficiale, al prezzo di 149.99 euro.

Caratterizzati da un design moderno, gli auricolari Real Blue Tws godono dell’impermeabilità agli schizzi sancita dal rispetto dello standard IPX3: le pareti esterne delle due gemme d’emissione esibiscono una superficie piatta, con il logo T del brand, sensibile al tocco, onde recepire i comandi per l’assistente vocale, il volume, la gestione della musica e delle telefonate, senza che sia necessario estrarre il telefono dalla tasca. La qualità sonora è affidata a driver da 12 mm, in grado di assicurare i classici bassi pompati e avvolgenti, senza però inficiare gli alti, risultati comunque precisi.

Anche il Bluetooth, di livello 5.2, contribuisce alla qualità sonora, supportando il codec AAC spesso scelto per il suo assicurare uno streaming audio senza fili paragonabile a un CD: ovviamente, il “pezzo forte” dell’assortimento degli auricolari Teufel Real Blue Tws è un altro.

Ambedue le unità, ben calzate nelle orecchie grazie a gommini isolanti siliconici di 4 misure diverse (XS, S, M e L), godono della cancellazione attiva del rumore, ANC, grazie a due microfoni per parte, che forniscono agli algoritmi gli estremi per elaborare un suono uguale e contrario che annulli i rumori: in ogni caso, è presente la modalità di ascolto ambientale, per usare il microfono esterno in modo da far passare i suoni circostanti, ad esempio se una persona ci parla accanto, se occorre sentire i suoni del traffico, o gli annunci alla stazione. Per le chiamate, invece, entra in campo la tecnologia cVc, di riduzione del rumore, targata Qualcomm.

In tema di autonomia, infine, gli auricolari Teufel Real Blue Tws assicurano 8 ore ad ANC spenta, o 6 ore ad ANC accesa, per un totale – grazie alla custodia (caricabile in Type-C) – di 25 ore ad ANC spenta, o di 18 ore complessive ad ANC accesa.