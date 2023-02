Teufel annuncia lo speaker smart compatto Motiv Go Voice con tecnologia Dynamore

Ascolta questo articolo

Sbarcata da non molto ufficialmente in Italia, la tedesca Teufel, reduce dal lancio di fine anno dei suoi nuovi auricolari senza fili Blue TWS 2, ha inaugurato il suo 2023 col varo del nuovo speaker smart Motiv Go Voice, già in vendita nei punti vendita autorizzati e online, su Amazon e nello store ufficiale, al prezzo di 299,99 euro nei colori Silver White e Night Black.

Il nuovo speaker Motiv Go Voice ha la classica forma a radioline, con tessuto sul davanti sormontato dal logo del brand teutonico. Grazie al telaio in alluminio non si ottiene solo una stabilità strutturale, ma si neutralizzano anche le vibrazioni del suono, generato da due driver full-range mentre altrettante membrane passive si occupano delle basse frequenze. A offrire un panorama musicale stereofonico più esteso di quanto ci si aspetterebbe per le dimensioni del dispositivo, invece bada la tecnologia proprietaria Dynamore.

Secondo la scheda tecnica, Motiv Go Voice, da qui il nome, integra due microfoni, che si impegnano per il riconoscimento spaziale, ma anche per accettare i comandi vocali verso Assistant: in tal modo è possibile chiedere le previsioni meteo, l’ora esatta locale, il programma giornaliero, di riprodurre la propria radio, musica o podcast, ma non solo. Con la voce si può anche controllare la domotica, ad esempio impostando, via Google Nest, la temperatura ambientale, o accendendo le lampadine intelligenti Philips Hue.

A scopo privacy, intervenendo sul cursore, si possono disattivare i microfoni. Il controllo dello speaker Motiv Go Voice può avvenire, infatti, anche mediante i pulsanti in alto, che permettono di controllare la riproduzione della musica e il volume, mentre i LED evidenziano la qualità del segnale WLAN e lo stato della batteria. Dopo la configurazione iniziale via Google Home, è possibile usare lo smartphone in qualità di telecomando.

Provvisto delle connettività Wi-Fi, Bluetooth con codec AAC per un ascolto in qualità CD, lo speaker Motiv Go Voice usa il jack da 3,5 mm per collegarsi ad altri player: la batteria offre, infine, sino a 15 ore di autonomia.