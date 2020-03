Tecra A40-G: ufficiale il nuovo notebook professionale di Dynabook (ex Toshiba)

Sono trascorsi ormai diversi mesi da quando Dynabook, il brand (partecipato all’80% da Sharp) che ha acquisito la divisione notebook di Toshiba, nel corso della fiera Gitex di Dubai, annunciò l’ultimo portatile professionale Tecra. La tecnologia, nel frattempo, ha portato alla ribalta i processori Intel di 10a generazione ed è quindi tempo di ampliare l’offerta ad hoc, come appena fatto da Dynabook Europe col lancio del nuovo Tecra A40-G.

Tecra A40-G ha un telaio in grado di resistere a complessi test militari di resistenza, MIL-STD-810, risultando idoneo all’impiego in condizioni molto estreme (per umidità, temperature, pressione, acqua) pur senza un eccessivo aggravio sul peso che, fermo a 1.47 kg, supera di poco i requisiti degni d’un ultrabook.

Appena spalancato, il portatile Tecra A40-G, capace di connettersi a internet mediante l’ultimo standard del Wi-Fi (ax/6), evidenzia la presenza di un display da 14 pollici (HD o FullHD, con opzione per In-Cell Touch), soggetto a un trattamento anti-riflesso e, in quanto tale, adoperabile indipendentemente dalle condizioni di luminosità ambientale, anche all’aperto con una leggibilità sempre ottimale.

Lateralmente, il Tecra A40-G esibisce un’ampia dotazione di porte per l’espandibilità: di base, è presente lo slot per le microSD, una Ethernet Gigabit Lan per l’internet cablato, una HDMI per un secondo schermo, ed una USB Type-C, mentre il numero delle USB 3.1 di tipo A, una o due, varia a seconda dell’allestimento scelto.

Così ben protetto dal punto di vista strutturale, opera una componentistica interna che prevede i processori Intel di 10a generazione che, nel siffatto laptop, operano avvalendosi di hard disk a stato solido (SSD) contemplati in 3 differenti opzioni. La batteria, secondo quanto è stato comunicato, dovrebbe consentire di operare per un’intera giornata lontana dall’alimentatore da parete, grazie ad un’autonomia di 13 ore, cui se ne possono aggiungere ulteriori 4 dopo appena mezzora di ricarica rapida.

Completano il quadro del Tecra A40-G, di cui non è ancora noto il prezzo o la data di esordio sul mercato, diversi accorgimenti in ottica sicurezza, tra cui un touchpad dotato di scanner per le impronte (SecurePad), il chip crittografico TPM (Trusted Platform Module), e l’avvio protetto tramite un Bios sviluppato internamente da Dynabook.