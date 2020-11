Technics SC-C70MK2: sistema audio 2.1 con design vintage e fonti moderne

Technics, brand del gruppo giapponese Panasonic, per conto del quale cura anche le soundbar delle relative smart TV, ha da poco portato in commercio il sistema audio all-in-one Ottava f (forte) SC-C70MK2, evoluzione migliorativa del modello precedente, datato ormai 2017 e, come tale, suscettibile di una revisione tecnica al rialzo.

Il sistema audio smart SC-C70MK2 (450 x 280 x 143 mm, per 8 kg) si presenta con una forma squadrata, esternamente rivestita da un sistema a lamelle: frontalmente è visibile un display, con luminosità regolabile e jack da 3.5 mm, mentre in alto campeggia un piccolo “lingotto” in alluminio spazzolato, con pulsanti e comandi touch e, soprattutto, un centralissimo lettore CD, reso quasi invisibile nella variante con tettuccio rifinito in nero, protetto da un vetro ad apertura manuale.

Nel sistema audio SC-C70MK2 di Technics, per altro attrezzato per la riproduzione multi-room, non mancano fonti audio più “moderne”, come l’USB, il Bluetooth per associare uno smartphone, diversi servizi di streaming (Deezer, Tidal, e Spotify, dopo la configurazione del Wi-Fi), un sintonizzatore di radio FM e DAB+, Chromecast per il mirroring da computer, AirPlay 2 per quello da dispositivi Apple, e gli ingressi affiancati analogico e ottico.

Controllabile mediante i comandi vocali ad Assistant, in alternativa all’uso del telecomando, dei pulsanti summenzionati, o della rinnovata app “Technics Audio Center” (utile anche per gestire lo streaming o lo switch della sorgente audio), il sistema audio 2.1 Technics SC-C70MK2 integra tweeter da 2 cm beneficiati, nella nuova griglia di dispersione, da una lente acustica volta a garantire un più ampio panorama sonoro, un woofer da 8 cm con un flusso d’audio migliorato, una bobina mobile alleggerita e un più rigido diaframma, e – rivolto verso la base (dalla quale è separata mediante piedini di appoggio) – un subwoofer da 12 cm, con tutti e tre gli elementi sprintati da amplificatori mossi da motori JENO (abili nel rimuovere la distorsione del segnale audio e quella nella frequenza di campionamento).

Non mancano, infine, i microfoni integrati, in ragione dei quali la calibrazione Space Tune (in base all’ambiente della stanza) non è più riservata al possesso di un iPhone. Attualmente, il sistema audio Technics SC-C70MK2 è commercializzato anche nel Bel Paese, alla ragguardevole cifra di 899.99 euro.