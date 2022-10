TCL: ufficiale la smart TV 4K con mini LED da 85 pollici

Ascolta questo articolo

Ormai, con i moderni computer è possibile far di tutto. Eppure, nel caso si voglia video giocare o guardarsi un bel film in compagnia, la scelta migliore è ancora quella di possedere una bella (smart) TV, con un appagamento visivo che è tanto maggiore quanto più spazio si ha a disposizione, come dimostrato dall’appena annunciata TV TCL 6-Series da 85 pollici (85R655), già in vendita presso la catena americana Best Buy, al prezzo neanche esagerato di 1.999,99 dollari (circa 2.059 euro).

L’ultimo esemplare della serie 6 delle smart TV di TCL, col codice di prodotto 85R655, garantisce una bella immersività visto che, in pratica, su 3 dei 4 lati non ha quasi cornici visibili, a parte una molto piccola, meno di un righello, in basso, per l’audio che gode della certificazione Dolby Atmos “per fornire il miglior suono possibile“. Lato visivo, il prodotto, in risoluzione 4K, impiega un enorme pannello da 85 pollici, di tipo mini LED, con tecnologia a colori QLED, ma non solo.

Di base, la TV TCL 6-Series da 85 pollici (85R655) integra un sistema di retroilluminazione a LED in cui l’attività delle previste 448 zone di controllo del contrasto portano solo uno dei boost previsti alla qualità visiva, per altro beneficiata del supporto all’alta gamma dinamica nelle vesti degli standard HDR10, HLG ed HDR10+. Un certo comfort visivo, con anche attenzione ai consumi, deriva dalla combo formata dall’HDR Pro Pack con il Dolby Vision, in ragione della quale il sensore di luminosità ambientale regola la luminosità sullo schermo a seconda che in stanza vi sia molta o poca luce.

Il motore grafico AiPQ, avvalendosi di algoritmi basati sull’apprendimento automatico, ottimizza l’esperienza della visualizzazione, per quel che concerne parametri come il contrasto, il colore, e la nitidezza. In omaggio ai gamers, non mancano varie funzioni e specifiche ad hoc.

Innanzitutto, nell’appena presentata TV TCL 6-Series da 85 pollici (85R655) vi è il refresh rate variabile sino a 120 Hz, grazie al pacchetto Game Studio Pro (che porta in dote anche vantaggi quanto a connettività e modalità di gioco automatica, alias “ALLM), ma non manca il supporto all’AMD FreeSync Premium. Lato smart, vi è l’integrazione dell’esperienza Roku TV già sperimentata dagli utenti attraverso i celebri dongle smartizzanti di Roku.