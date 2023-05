TCL svela un monitor pieghevole e un display curvo per il gaming

Al SID Display Week 2023 di Los Angeles, la divisione di TCL che produce pannelli, TCL CSOT ha annunciato diverse novità, tra cui un pannello OLED da 65 pollici, realizzato con stampa ink-jet da 65 pollici (ideale per migliorare l’efficienza e ridurre i costi produttivi dei pannelli OLED di grandi dimensioni) e pieghevole: in più c’è stato spazio anche per il primo monitor curvo da gaming del brand.

Partendo dalla prima novità, si tratta di un prototipo di pannello IJP OLED basato su subpixel RGB: ha la base che può ruotare in orizzontale e, in tal modo, diventa un tavolino sul quale, a tutela da eventuali urti, andrà applicata una protezione trasparente. Tale pannello soprattutto si piega in orizzontale, con meno di R25mm come raggio di piegatura, grazie a una cerniera garantita per 100mila piegature. In termini tecnici, è stato comunicato che tale pannello abbia una copertura del color gamut DCI-P3 al 99%, un refresh rate di 120 Hz e una luminosità variabile: da “steso”, cioè a pieno schermo, si hanno 150 nits mentre, piegato, la finestra che ne copre il 10% arriva a ben 800 nits.

Al momento, tale prodotto non ha una data di commercializzazione e quindi è possibile colmare la propria delusione in merito col primo monitor da gaming curvo presentato sempre dalla divisione CSOT di TCL allo stesso evento, che sembra decisamente più vicino alla commercializzazione.

Questo sottilissimo (13,4mm di spessore) schermo, che compete con il similare Samsung Odyssey G9 G95NC apprezzato al CES 2023, tra cornici molto sottili ha un rapporto di 32:9 e una curvatura di1000R applicati a una diagonale di 57 pollici con 240 Hz di refresh rate. Rispetto alla concorrenza, che punta su pannelli VA, in questo caso c’è la tecnologia HVA, una sorta di VA con Polymer Stabilized Vertical Alignment che, migliorando la polarizzazione dei cristalli liquidi, perfeziona tempo di risposta, contrasto, luminosità (affidata alla retroilluminazione a Mini LED), efficienza.

Tale schermo ha una risoluzione 7680 x 2160 pixel e, via split screen, può rappresentare due schermi 4K affiancati, deliziando i gamers col supporto al VRR AMD FreeSync e Nvidia G-Sync e con 1 ms come tempo di risposta.