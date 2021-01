TCL rende smart la casa, con device per igiene, frigo e lavatrici

Al CES 2021, una delle categorie di hardware più interessanti a rivelarsi protagonista è stata quella degli elettrodomestici smart, tra cui quelli (anche) robotici di Samsung. Anche la cinese TCL ha sfruttato l’occasione per proporre un proprio assortimento di prodotti IoT, naturalmente controllabili da remoto, in arrivo nel corso dell’anno.

Capace di manutenersi quasi da solo, quanto meno in relazione all’evaporatore, il condizionatore Ocarina tramite la funzione antibatterica Deep Clean elimina, come clinicamente provato, la maggior parte di polveri, allergeni, inquinamento, e germi: il tutto con un flusso d’aria particolarmente delicato e naturale (Gente Breeze). Facente parte dell’ecosistema smart di TCL, il condizionatore Ocarina può essere gestito via Assistant ma anche da remoto, mediante l’app TCL Home, che permette di accenderlo/spegnerlo, regolarne la temperatura e financo la velocità.

Volendo un prodotto più specifico, c’è il purificatore d’aria Breeva A3: discreto di notte, con la modalità silenziosa e la disattivazione del display, opera in ambienti di 32 metri quadrati, pulendo ogni ora 270 metri cubi d’aria attraverso filtri a 3 stadi: dove non arrivano questi ultimi, contro microbi e batteri dispersi nell’aria, entrano in azione i raggi ultravioletti e lo ionizzatore (Breeva Shield). Non poteva mancare, munito di un elaborato sistema di sensori, un Robot Vacuum Cleaner capace di scavalcare anche piccoli tappeti o gradini, di massimo 20 mm, e di operare anche sotto i mobili essendo molto basso (70 mm) e sottile.

In una casa smart, un posto di rilievo spetta anche alla lavatrice ed al frigorifero. In sede di CES 2021, TCL ha presentato la lavatrice intelligente modello X10 con motore Direct Drive e doppio caricamento, che permette di far funzionare in momenti distinti o in simultanea il cesto anteriore, dedicato agli indumenti più grandi, e quello superiore per i capi più piccoli o dei bambini. Connessa al Wi-Fi, attraverso l’app TCL Home l’utente potrà scegliere il programma di lavaggio più adatto al tipo di tessuto, personalizzandolo per durata e volume, ovunque si trovi, 24/7.

Nel caso del frigorifero smart TCL C470, quest’ultimo dispone di una guarnizione con protezione antipolvere e antibatterico, e delle tecnologie Power Freeze (carne congelata in 10 minuti) e Power Cool (bevande raffreddate in 5 minuti). Una nota di colore è il display da 21.5 pollici posto su una delle due ante, dal quale i pargoli possono accedere a tavole da colorare, e gli adulti a ricette e risorse multimediali intrattenitive.