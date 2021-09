TCL: pronti per l’Italia gli auricolari senza fili della gamma MOVEAUDIO

Facendo tesoro di quanto realizzato nel segmento audio sviluppando le proprie tv intelligenti, il colosso cinese TCL ha annunciato la nuova gamma di auricolari senza fili MOVEAUDIO, autonoma e curata nel design, sostanziata nei modelli MOVEAUDIO S600 (top gamma), MOVEAUDIO S200 (fascia media) e MOVEAUDIO S150 (proposta entry level).

I verticistici MOVEAUDIO S600, già intravisti al CES 2021, scendono in campo (su Amazon, per 149.90 euro) nella nuance Pearl White e Dark Grey, sempre con design a stanghetta sulla quale recepire i comandi touch, che permettono anche di chiamare in causa il supporto di Google Assistant: da Mountain View arriva anche la funzione Fast Pair, per un rapido associamento con i device mossi da Android. Connessi mediante il Bluetooth 5.0, mettono a disposizione la cancellazione attiva del rumore, ANC, potendo switchare, previo tocco, alla modalità trasparenza, per sentire i suoni ambientali in caso di necessità o per sicurezza.

Il ricorso alla Smart APP permette, tra le altre cose, anche di personalizzare i controlli touch, e di visionare lo stato di carica delle due unità che, a carica completa (cablata o wireless), assicurano 8 ore di funzionamento, che si estendono a 32 totali grazie alla custodia: sempre in favore dell’autonomia concorre la funzionalità di calzata intelligente Smart Wear che, in sostanza, mette in pausa o riavvia l’ascolto a seconda che gli auricolari vengano sfilati o reinseriti nelle orecchie.

Cadenzati nelle palette Classic White e Jet Black, gli intermedi MOVEAUDIO S200 (sempre su Amazon, a 79.90 euro) integrano driver da 12 mm e mettono a disposizione delle chiamate sempre nitide la tecnologia di riduzione del rumore nota come ENC grazie alla presenza di 4 microfoni beamform capaci di isolare la voce dai rumori: sono confermate le funzionalità Smart Wear e Fast Pair già viste nel modello di punta, non mancano Assistant e i controlli touch, ma cala l’autonomia. A carica singola si arriva a 3.5 ore, che salgono a 23 totali con la custodia.

Redatti in bianco, i MOVEAUDIO S150 (29,90 euro) confermano, nello chassis IPX4 contro sudore e gocce d’acqua, il Bluetooth 5.0 e quanto necessario a supportare i controlli via Smart Touch: la tecnologia DSP (processamento digitale del segnale) enfatizza la voce riducendo i disturbi nei paraggi durante le chiamate mentre, in fase ascolto, portano il loro contributo i driver da 13 mm. L’autonomia in base alle microbatteria è sempre da 3.5 ore ma quella complessiva, grazie alla custodia, cala ulteriormente a 20 ore totali.