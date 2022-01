TCL: in Italia un poker di nuovi robot aspirapolvere Sweeva

Dopo il modello Sweeva 6500, anticipato in fine di anno in vista del CES 2022, il marchio cinese TCL ha annunciato altri robot pulitori domestici, sempre nella linea Sweeva, anch’essi disponibili per il mercato italiano, ovviamente con prezzi commisurati alla loro potenza di aspirazione, alle funzioni e all’hardware che li accompagna.

Alle spalle del succitato Sweeva 6500, prezzato a 649 euro e comprensivo anche di una torretta con serbatoio da 4 litri e funzione autosvuotante, il costruttore asiatico ha collocato il modello Sweeva 6000, venduto a 499 euro: quest’ultimo, a parte il serbatoio autosvuotante, ha le stesse specifiche del modello top, e quindi si avvale del sistema laser LDS per ottenere una mappatura della casa in tempo reale, sfoderando una potenza di 27000 Pa con tanto di funzione sterilizzatrice dei pavimenti via raggi ultravioletti.

Con la batteria da 5.000 mAh di cui è dotato, lo Sweeva 6500, controllabile mediante app TCL Home (anche per definire dove insistere di più o quali zone tralasciare) o tramite comandi vocali (ad Alexa/Assistant), può coprire 250 metri quadrati, od operare per max 180 minuti, prima di recarsi automaticamente alla basetta per la ricarica e riprendere da dove s’era interrotto.

Un gradino sotto ancora, al prezzo di 299 euro, è possibile trovare il modello di robot aspirapolvere smart Sweeva 2000, sempre controllabile mediante i comandi vocali ad Assistant ed Alexa o via app TCL Home. Tale automa semovente, in grado di passare anche sotto i mobili vista la sua altezza di appena 7 cm, vanta una potenza di 2.000 Pa, con lo sporco, sottoposto a filtri HEPA lavabili, depositato in un vano da 600 ml. La sua autonomia è pari a 150 minuti, durante i quali il pericolo che sbatta contro mobili o che cada dalla rampa delle scale sarà scongiurato dalla presenza di sensori ad hoc, mentre la capacità di pulire anche i tappeti sarà garantita dal suo essere in grado di salire fino a 20 mm.

Chiude la mini classifica della nuova offerta TCL per la pulizia smart il modello Sweeva 1000, proposto a 249 euro. Quest’ultimo è praticamente uguale al modello 2000, con qualche piccola differenza. La potenza di aspirazione scende a 1500 Pa, mentre l’autonomia cala a 120 minuti: di tutto il quartetto, questo è l’unico modello a non supportare né i comandi vocali né la gestione remota via companion app.