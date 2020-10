TCL annuncia la nuova soundbar TS3015 con subwoofer wireless e Bluetooth 5.0

Dopo aver portato anche in Italia alcune sue interessanti tv evolute, beneficiate dal supporto software di Android TV, il brand cinese TCL, noto anche per diversi smartphone (tra cui alcuni auto-marchiati), ha annunciato la soundbar TS3015, che riveste il ruolo d’essere il primo prodotto audio proposto ufficialmente per il mercato indiano.

Varata nella sola nuance nera, la soundbar TS3015 è dotata di un potente (180W) sistema audio a 2.1 canali, in cui la sezione che viene collegata alla sorgente sonora, mediante il Bluetooth 5.0 o la porta HDMI con canale audio di ritorno, custodisce due driver da 2 pollici ciascuno: in più, è presente anche un subwoofer wireless con un driver da 5.25 pollici, dedicato ai bassi, che può essere posto con maggiore libertà, ove ci sia spazio, purché collegato a una presa per l’alimentazione e non troppo distante (max 10 metri) dalla soundbar, cui si connette mediante il già menzionato Bluetooth 5.0.

Sempre in tema di connettività, la soundbar TCL TS3015 dispone anche di un mini jack da 3.5 mm, di un ingresso audio-ottico, e di una porta per il connettore RCA (phono), oltre che di una USB cui connettere una pennetta, con la propria musica, stoccabile anche in una schedina SD leggibile dall’apposito slot.

Il controllo della soundbar TCL TS3015, posizionabile sotto una TV, ma anche ancorata a una parete in ragione dell’apposito kit contenuto nella confezione d’acquisto, avviene mediante un pratico telecomando, che comprende i comandi per regolare il volume, cambiare la sorgente audio, regolare i bassi e gli alti: da segnalare che il nuovo prodotto per l’home listening, che non integra un sintonizzatore radio, dispone comunque di un equalizzatore con specifici preset per i film, l’ascolto delle notizie (il parlato), o della musica.

L’acquisto della soundbar TCL TS3015, supportato localmente tramite lo store Flipkart, o mediante la divisione indiana di Amazon, è già possibile al prezzo di 8.999 rupie, pari – cambio alla mano – a pressappoco 103 euro nostrani.