TCL annuncia gli auricolari tws Moveaudio S108 e Moveaudio S180

In una giornata altrimenti avara di annunci hardware, il gigante cinese TCL Communication ha presentato, per tramite del suo responsabile marketing, Stefan Streit, due paia di auricolari senza fili della gamma Moveaudio, destinati a chi cerca un buon equilibrio tra prestazioni e prezzo.

Ad accomunare gli auricolari Moveaudio, per la precisione identificati come S108 ed S180, sono diversi elementi: quello più evidente, è il supporto sulla stanghetta ai comandi touch, con i quali gestire la musica, le telefonate e il ricorso al concierge vocale Google Assistant. Non mancano poi una perfetta sinergia con gli altri prodotti dello stesso brand, all’insegna di un portfolio sempre più interconnesso, e le certificazioni IP54 e IPX4 che, in sostanza, ne confermano l’utilizzabilità mentre si viaggia, ci si allena, o si gioca a bordo piscina o sul bagnasciuga di una spiaggia, essendo resistenti agli schizzi d’acqua, alla polvere, come pure al sudore.

Ancora in tema di elementi comuni, va menzionato l’integrazione della tecnologia ENC, cioè di cancellazione elettronica del rumore, che assicura chiamate nitide ed ascolti bilanciati neutralizzando i rumori ambientali.

I Moveaudio S108, non del tutto inediti, essendo stati già messi in campo in Brasile lo scorso Ottobre, esordiscono ora anche in Europa, nella colorazione Pearl White, alla cifra di 29,99 euro. Sul versante dell’autonomia, il modello in questione conferma le 6 ore di funzionamento grazie alle microbatterie interne alle due unità, per un totale di 20 ore di funzionamento, facendo ricorso all’annessa custodia di trasporto e protezione.

È una “prima assoluta”, invece, quella con cui esordiscono sul mercato nostrano gli auricolari TCL Moveaudio S180, messi a disposizione per la cifra di 59.99 euro, nelle colorazioni alternative Ore Black e Pearl White: in questo caso, partendo dall’autonomia, si gode di 6 ore grazie alle microbatterie mentre, ricorrendo ai cicli di carica della custodia, ci si spinge a 30 ore totali di funzionamento. Ciò che rende più performante tale modello, però, è anche altro.

I Moveaudio S180, in particolare, implementano le tecnologie di cancellazione attiva del rumore, ANC, e dual-mic Beam Forming Algorithm, sempre a disposizione di un audio a prova di confusione circostante: inoltre, risulta adottata financo la feature “Smart Wearing Detection” che mette in pausa in automatico la musica qualora rilevi che le due unità son state sfilate dalle orecchie.