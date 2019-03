TAG Heur Modular 45 “Golf Edition”: ecco lo smartwatch esclusivo per gli appassionati del golf

La maison svizzera dell’orologeria di lusso, TAG Heuer, ha presentato un aggiornamento del suo ultimo smartwatch personalizzabile, il Connected Modular varato ormai 2 anni fa, con una variante specificatamente dedicata al mondo del golf ed ai fortunati giocatori di questo strategico sport all’aria aperta.

Come il Connected Modular da 45 mm di diametro del 2017, anche il nuovo TAG Heuer Connected Modular 45 “Golf Edition” usa il vetro zaffiro per proteggere il display circolare da 1.39 pollici con risoluzione pari a 400 x 400 pixel, incastonato in un telaio impermeabile sino a 50 metri (5 atmosfere) di profondità: all’interno, un processore sviluppato da Intel si avvale di 512 MB di RAM e di 4 GB di storage, anche per ospitare il sistema operativo Wear OS di Google, potendo contare sul localizzatore GPS integrato, su un modulo NFC per i pagamenti contactless, e – onde garantire un’autonomia di almeno 25 ore – su una batteria da 410 mAh.

I cambiamenti introdotti per compiacere i fan e gli sportivi del golf partono dal look. La corona circolare, realizzata in una lega scura di ceramica e titanio a deposizione fisica da vapore (PVD), mostra 18 tacche, tante quante sono le buche previste in un campo da golf, prima del logo “Golf Edition”: i cinturini, realizzati in caucciù, esibiscono una trama (in color nero o bianco) e delle cuciture (verdi) che richiamano i prati del “green”.

Ovviamente, il nuovo TAG Heuer Connected Modular 45 “Golf Edition” non è solo apparenza, essendo abbinato a nuove funzionalità, rilasciate tramite un’apposita applicazione per smartphone: quest’ultima, nello specifico, impreziosita con le mappe a due e tre dimensioni di 39 mila campi da golf, con tanto di misurazione delle distanze, permette di gestire i match sino a 4 persone, riportandone i punteggi, e fornendo – per ciascuno di essi – delle informazioni in forma di statistiche, buca dopo buca.

Contenuto in una confezione ad hoc, al cui interno è possibile trovare financo 3 palline TAG Heur commemorative, il nuovo TAG Heuer Connected Modular 45 “Golf Edition” può essere acquistato sul sito ufficiale dell’azienda svizzera, ad un prezzo base immutato rispetto al 2017, e cioè pari a circa 1.623 euro (ovvero, 1.850 dollari).