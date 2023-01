Tag Heur annuncia i nuovi smartwatch extralusso della serie Connected Calibre E4

Ascolta questo articolo

Dopo aver lanciato lo scorso anno gli smartwatch della serie Connected Calibre E4, il marchio TAG Heuer attivo nell’alta orologeria svizzera anche con modelli di lusso meccanici, ha ampliato la famiglia di wearable in questione con tre nuove aggiunte, tutte dedicate a un target che non bada a spese.

Il primo modello da 42 mm è il TAG Heuer Connected Calibre E4, che è anche lo smartwatch più accessibile del terzetto, con un listino di 2.350 dollari (pressappoco 2.171 euro). Questo modello ha una cassa nera in titanio grado 2 con sabbiatura opaca e rivestimento DLC (Diamond Like Carbon). La corona è in acciaio e contorna, praticamente senza bordi, un pannello circolare OLED da 1,28 pollici con risoluzione da 416 x 416 pixel e 326 PPI di densità, protetto da un vetro zaffiro in ottica anti graffio e anti urto.

Il chipset è un Qualcomm Snapdragon 4100+ e coordina vari sensori, tra cui la bussola, l’accelerometro, il giroscopio, quello per la frequenza cardiaca, il barometro e l’NFC per i pagamenti. TAG Heuer Connected Calibre E4 copre diverse attività sportive, tra cui corsa, nuovo (è impermeabile sino a 5 atmosfere), ciclismo, e trail, anche grazie alla presenza del GPS (con reti satellitari GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS).

Provvisto delle connettività Wi-Fi e Bluetooth 5.0, autonomia dichiarata un giorno, TAG Heuer Connected Calibre E4 ha una batteria da 330 mAh che, caricata del tutto in 90 minuti, fornisce una giornata di autonomia.

Per gli appassionati di golf arriva, con un listino di 2.500 dollari (circa 2307 euro), lo smartwatch TAG Heuer Connected Golf Edition che, nel kit di acquisto, annovera anche due cinturini (caucciù bianco e pelle nera con cuciture verdi) e tre palline da golf firmate Tag Heur. La cassa, a parte i dettagli verdi che richiamano il campo da golf, è la stessa del modello da 42 mm già visto, e anche le specifiche e le funzioni non variano. C’è però il supporto a più di 40mila campi da golf in tutto il mondo e, grazie ai nuovi algoritmi, le sessioni sul green sono riconosciute in automatico, con monitoraggio della mazza usata, del proprio punteggio, riconoscimento automatico dei colpi e della propria posizione sul manto verde.

Sempre destinato a ricevere Wear OS 3, personalizzato con l’app Tag Heuer come gli altri due modelli, Calibre TAG Heuer Connected E4 Sport Edition è il modello più costoso, con 2.600 dollari (circa 2400 euro), ed è l’unico del terzetto con la misura da 45 mm. Sempre provvisto di una cassa in titanio di grado 2, ma con un cinturino adatto allo sport in gomma traspirante, questo smartwatch adotta una lunetta in ceramica attorno al display OLED da 1,39 pollici con 454 x 454 pixel di risoluzione e 326 di PPI, sotto il vetro zaffiro. La batteria sale a 430 mAh e si carica del tutto in 90 minuti, assicurando 5 ore di golf, 2 ore di camminata o 1h e 30 m di corsa. La funzione che distingue questo modello è la Trail & Hiking che adopera il barometro di bordo per stimare le prestazioni nell’escursionismo e nel trail running.