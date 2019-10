System76 annuncia i nuovi portatili Linux Galago Pro e Darter Pro

Lo scorso Agosto, l’americana System76, specializzata in informatica a base Linux, ufficializzò una workstation mobile, la Adder WS che, ora, nel listino nel brand di Denver, è stata affiancata da altri due notebook, animati da processori Intel Core di 10° generazione (della performante famiglia Comet Lake) e rappresentati dai System 76 Darter Pro e Galago Pro.

Ancorché accomunati dall’adottare un firmware, Coreboot, più open rispetto al progenitore Firmware Support Package proposto da Intel sulla maggior parte di portatili oggi in circolazione, e dall’essere gestiti, a scelta, da Linux Ubuntu o dal sistema operativo proprietario Pop!_OS, i due nuovi notebook open source di System76, già preordinabili, ma con spedizioni calendarizzate per fine Ottobre, hanno diversi elementi pronti a distinguerli l’un l’altro.

Darter Pro (14.2 x 9. x 0.8 pollici), listato a partire da 999 dollari, è un portatile relativamente leggero, con i suoi 1.6 kg di peso, nonostante ospiti una corposa batteria da 54.5Wh e disponga di un display da 15.6 pollici, in risoluzione FullHD, a 1080p. Pur essendo il fratello maggiore della coppia, integra solo uno slot per un hard disk da 2.5pollici ma, in compenso, in superficie, palesa un comodo tastierino numerico, a lato della keyboard.

Galago Pro (13 x 8.7x 0.7 pollici), dotato di un display sempre FullHD ma da 14 pollici, all’interno dei suoi 1.31 kg di peso, monta una batteria da 35.3 Wh, un modem per le connettività senza fili (Wi-Fi ac e Bluetooth 5.0), una schedina di rete (per l’Ethernet LAN) e, sempre al pari dell’altro modello, permette di settare diverse possibilità di scelta computazionale, con ovvie differenze di prezzo.

Nello specifico, volendosi mantenere sotto i 1.000 (949) dollari, è possibile convergere su un processore Core i5-10210U messo in coppia con 8 GB di RAM e 240 GB di storage SSD (con l’archiviazione che, però, dispone tanto di uno slot per un disco M.2 quanto di uno per un modello da 2.5 pollici). Diversamente, non avendo problemi di budget, per 3.000 dollari si possono avere a disposizione financo 32 GB di RAM in appoggio ad un processore i7-10510U, con anche 6 TB di storage (ed espansione via SD reader) nel pacchetto finale.

Lateralmente, sono presenti varie porte, tra cui una miniDisplayPort ed una HDMI per collegare schermi esterni o proiettori, e due porte USB, di cui una Type-A 3.1 ed una Type-C sfruttabile anche per la ricarica del terminale in questione.