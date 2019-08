Adder WS: in arrivo il super portatile Linux ideale per programmatori e creators

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Il progetto di System76 è, ormai, una realtà da un bel po' di anni, con ottimi risultati dal punto di vista tecnico. Come nel caso del nuovo Adder WS che, specifiche alla mano, ha tutta la potenza necessaria per essere un valido supporto per alcune particolari categorie di professionisti super qualificati: il fork di Linux studiato in casa, sotto questo punto di vista, è un valore aggiunto non da poco.