SXFI Theater: da Creative le cuffie ibride a bassa latenza con audio posizionale

Creative Technology, noto marchio di Singapore affermatosi negli anni ’80 con schede audio e webcam esterne per computer, da qualche tempo focalizzatosi su diffusori audio, e lettori mp3, tenta l’assalto al settore del gaming, nel quale ha confermato di recente il suo impegno anche Razer, attraverso le SXFI Theater, un inedito paio di cuffie a bassa latenza.

Le nuove arrivate fanno parte della tipologia over-ear e, quindi, assicurano un isolamento passivo dai rumori ambientali, con un comfort di utilizzo che è garantito dall’impiego di padiglioni, per altro sostituibili, realizzati in morbida e vera pelle proteica: questi ultimi, all’esterno, sono circondati da un anello illuminato a LED RGB e, nei pressi, da una serie di pulsanti, con i quali si può accenderle, sincronizzarle, regolarne il volume, disattivare il microfono da gaming (in alternativa staccabile), etc.

Internamente, la struttura delle cuffie SXFI Theater, pesante 346 grammi, include driver da ben 50 mm, realizzati in neodimio per bassi potenti e frequenze medio-alte cristalline, beneficiati dalla feature per il sound olografico-posizionale (con effetti simil surround) SXFI TX (assegnataria di 15 riconoscimenti allo scorso CES 2019).

Le cuffie in oggetto, realizzate da Creative Technology, possono essere collegate al computer Windows/macOS, ma anche alle consolle (Nintendo Switch e Sony PS4), mediante connessione cablata, ricorrendo al cavo (da 1.2 metri) con interfaccia USB Type-C, utile anche per la ricarica, o a quello, sempre incluso in confezione, AUX-in da 3.5mm. Tuttavia, onde assicurare una miglior sincronia tra video ed effetti sonori durante i match, implementano una tecnologia proprietaria con una latenza 5 volte più bassa di quella offerta dal comune Bluetooth, grazie al dongle USB SXFI TX, capace di instaurare una connessione a 2.4 GHz.

Accreditate di un’autonomia di finanche 30 ore, le cuffie ibride SXFI Theater di Creative Technology sono già in commercio anche nel Bel Paese, facendo ricorso allo store ufficiale del brand, presso cui risultano essere listate a 200 euro.