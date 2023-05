Suunto Vertical: ufficiale con ricarica solare, GPS e tanta sostenibilità

Il brand finnico Suunto, rivale di Polar in ambito tecnologia fitness indossabile, dopo il modello premium dello scorso Ottobre, ha annunciato un altro smartwatch top, il Suunto Vertical, interamente realizzato in patria impiegando il 100% di energia rinnovabile.

L’attenzione all’ambiente del nuovo Suunto Vertical si nota anche dalla sostenibilità del prodotto, la cui impronta di carbonio generata nel corso di un’intera vita (6,59kg di CO2eq), pari a quando disseminato da un’auto a combustione in 39 km, è stato compensato con le Verified Carbon Units. Il resistentissimo (MIL-STD-810H) chassis misura 49x49x13,6 mm per 86 grammi nella versione in acciaio inossidabile e 74 grammi per la versione in titanio.

La cassa, sempre impermeabile sino a 100 metri, è in poliammide rinforzato con fibra di vetro mentre il cristallo zaffiro del tettuccio è circondato da una ghiera in titanio di grado 5. Il cinturino, in silicone, è della misura di 22 mm. Il display a matrice, da 1,4 pollici, ha una risoluzione a 280×280 pixel e visualizza le mappe off-line outdoor gratuite (con visualizzazione 3D), sulle quali è possibile orientarsi grazie al GNSS a doppia banda con supporto a 5 sistemi di tracciamento satellitare (GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS), con possibilità di pianificare i percorsi in base alle mappe di calore.

Connesso allo smartphone in Bluetooth, il Suunto Vertical mostra previsioni del tempo avanzate, rendicontando degli allarmi per temporali e dell’altitudine: sul piano sportivo e della salute, assicura il conteggio dei passi, misura le calorie bruciate, evidenzia lo stress, rileva e misura il sonno e la sua qualità, senza trascurare l’onnipresente battito cardiaco.

Non manca la facoltà di misurare più di 95 attività sportive (es. nuoto, ciclismo, trail running), potendo creare anche delle modalità sportive personalizzate. La presenza di un trainer virtuale AI based permette di ottenere suggerimenti per migliorare le performance mentre, sull’app Suunto, la funzione Training Zone appena inserita fa sì che si possano ricevere informazioni sull’analisi del sonno, i progressi, il recupero e il carico dell’allenamento. I dati sono sincronizzabili con servizi di terze parti, come Koomot (pianificatore di percorsi sportivi), Strava e Training Peacks (per allenamenti di resistenza tipo le maratone).

Sul piano dell’autonomia, si hanno 60 giorni di autonomia con un uso quotidiano, che scemano a 500 ore in modalità Tour e a 85 ore col massimo livello di precisione: per il resto, nella versione con la ricarica solare, nelle giornate di Sole si ottiene un + 30% di energia. Grazie a questo surplus di energia la versione Titanio Solar in modalità quotidiana può assicurare anche 1 anno di funzionamento senza carica. In merito ai prezzi, costa 599 euro la versione del Suunto Vertical nelle personalizzazioni All Black, Black Sand, Black Lime, Black Ruby in acciaio, ma si sale già a 799 euro nella versione in titanio di grado 5 nei modelli Titanium Solar Canyon, Titanium Black Solar, Titanium Solar Sand, e Titanium Solar Forest.